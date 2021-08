El PP Andaluz abre curso en Almería y reclama al Gobierno central las inversiones prometidas

lunes 30 de agosto de 2021 , 21:28h

Juanma Moreno: “Almería ocupa un lugar muy importante en la agenda del Gobierno andaluz. Hay que devolver a esta provincia todo lo que ella ha aportado a los andaluces”





El presidente de la Junta de Andalucía y del PP Andaluz, Juanma Moreno, y el presidente Partido Popular de Almería, Javier Aureliano García, han clausurado hoy la primera Junta Directiva Provincial desde el 14 Congreso del PP de Almería. En el encuentro, que ha sido el punto de partida del nuevo curso político que se inicia tras el periodo estival, también han intervenido el secretario general, Ramón Fernández-Pacheco, así como los coordinadores generales del PP Almería, Carmen Crespo y Miguel Ángel Castellón, para informar de la actividad parlamentaria regional y nacional.



Javier A. García ha señalado que el PP se va a poner a disposición de todos los almerienses para ser una herramienta de cambio y de progreso en estos tiempos difíciles, porque somos “sinónimo de gestión, crecimiento y creación de riqueza y empleo allá donde gobernamos”.



García Molina ha destacado el “orgullo” que hoy siente la familia del PP de Almería al poder contar en este acto con el presidente del PP Andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, un presidente que según ha manifestado “ha invertido más en dos años en la provincia de Almería que cualquier presidente de la Junta en los últimos 25 años”.



El presidente del PP almeriense ha agradecido a Moreno su apuesta por la provincia en la que ha invertido más de 425 millones de euros y para la que tiene numerosos proyectos que se irán poniendo en marcha en los próximos meses y con los que Almería por fin estará donde se merece y dejará de estar orillada como ocurría con los gobiernos socialistas.



“Tenemos un presidente que está comprometido con inversiones pequeñas como pueden ser centros de salud en municipios de la provincia como María, Chercos o la barriada de Topares, pero también con grandes proyectos que ya se han puesto en marcha como el desdoblamiento de la carretera Vera-Garrucha o que pronto serán una realidad como la Autovía del Almanzora”, ha subrayado.



En su intervención ante los miembros de la Junta Directiva Provincial, Javier A. García ha pedido trasladar la política que está haciendo Juanma Moreno a los municipios almerienses y para ello ha insistido en la necesidad de actuar como “un vector de transformación de la sociedad almeriense”.



“Juntos vamos a conseguir levantar una provincia que tiene la tasa de natalidad más alta de España, que es líder en innovación en técnicas agroindustriales y energías renovables, en exportación de hortalizas, una provincia que es ejemplo en el exterior y que nunca ha pedido nada, pero que tampoco quiere que le quiten nada”, ha concluido.





“Hay que devolver a Almería su aportación a Andalucía”

Por su parte, el presidente andaluz ha remarcado que la provincia de Almería “ocupa un lugar muy importante en la agenda del Gobierno andaluz”, y que “hay que devolver a esta provincia todo lo que ella ha aportado a los andaluces”, y abogó por hacer de la provincia “el auténtico motor económico de Andalucía”.Para ello, ha pedido al Gobierno de España “que ayude”. Moreno ha asegurado que no tiene la intención de confrontar “pero sí pedir con lealtad algunos aspectos que considera justos”.Entre ellos, ha destacado que necesita por parte del Gobierno de España ayuda con el agua y “que se hagan las infraestructuras que necesitan y que ya tenían que estar hechas”. Y ha remarcado que “ya no pido dinero pero sí que nos ayuden”.Igualmente, ha instado al Gobierno de la Nación a que cambie su postura respeto al trasvase Tajo-Segura y ha insistido en la necesidad de que el AVE llegue a Almería “ya, y no dentro de 25 años”.Por último, de cara al nuevo curso político, Moreno ha insistido en que “están centrados en buscar soluciones y en paliar los daños de la pandemia aunque algunos estén obsesionados con unas elecciones”.