El PP califica de "posado de verano" la visita de Bolaños al tramo del AVE en obras

jueves 12 de agosto de 2021 , 11:58h

Castellón cree que debería acudir a los que están paralizados y dar explicaciones





La parálisis de las obras del AVE en la provincia de Almería preocupa cada vez más a la sociedad almeriense y a los empresarios, una situación que el Partido Popular a través del diputado nacional Miguel Ángel Castellón ha denunciado en numerosas ocasiones y que una vez más vuelve a alzar la voz para instar al Ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que mañana visita la provincia y concretamente uno de los tramos del AVE que no está paralizado, a dar explicaciones sobre la suspensión de los trabajos en dos de los tramos que discurren por nuestra provincia y que está poniendo “en jaque” el futuro y el desarrollo de nuestra tierra y de sus sectores productivos.



Castellón critica el “oscurantismo” del Gobierno y pide a Bolaños “transparencia y rigor” con los almerienses que nuevamente están sufriendo el castigo por parte del Partido Socialista al paralizar, sin dar ninguna explicación, el tramo entre Níjar y el Río Andarax y no reanudar las obras el pasado lunes tal y como anunció el PSOE de Almería.



“El Gobierno de Pedro Sánchez ha cortado las alas al AVE y esta situación perjudica enormemente a los almerienses. Hemos pasado de tener un Gobierno claro y transparente con el PP, que dio un importante impulso a esta infraestructura, a tener un Gobierno en España que anuncia a bombo y platillo obras que luego paraliza sin ningún pudor y con total opacidad”, ha manifestado.



El diputado del PP espera que la visita del Ministro de Presidencia no se cnvierta en un “posado de verano” y recuerda que su partido ya ha solicitado la comparecencia de la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo, y ha registrado iniciativas tanto en el Congreso, como en el Senado y Parlamento para preguntar al Gobierno de Pedro Sánchez cuándo se reanudarán las obras y si nuevamente cambiará la fecha de finalización de esta infraestructura que en principio iba a ser realidad en 2023, luego pasó a 2025, y mucho nos tememos que la fecha final anunciada de 2026 tampoco se cumplirá.



Por último señala que está muy bien que Felix Bolaños visite mañana un tramo que sí se encuentra en obras, pero que lo ideal hubiera sido visitar los tramos paralizados y dar explicaciones sobre la situación actual.



“Esperamos que el discurso del Ministro sea de todo menos triunfalista, que mantenga los pies en la tierra, que pida disculpas a los almerienses por tantos incumplimientos y que confirme la fecha de finalización de esta infraestructura que no puede seguir dilatándose en el tiempo por la incompetencia de un gobierno con el que Almería se está quedando atrás”, finaliza.