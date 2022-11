Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP de Almería acude los premios malagueños contra la violencia de género

sábado 26 de noviembre de 2022 , 11:01h

El Partido Popular de Almería ha estado hoy presente en el acto de entrega de premios “[email protected] contra la Violencia de Género” convocado por el PP de Málaga y en el que han participado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía y del PP Andaluz, Juanma Moreno.

En el acto al que han acudido la Consejera de Agricultura, Carmen Crespo, las parlamentarias andaluzas Maribel Sánchez y Julia Ibáñez, la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Rocío Sánchez, la secretaria de Juventud del PP de Almería, Loles Moreno, y Amalia López de Nuevas Generaciones de Almería, el presidente Feijóo ha señalado que las mujeres están “más desprotegidas” este 25N por la Ley del solo sí es sí y ha exigido al Gobierno que rectifique y entre en razón.

“Hay que estar muy obcecado para no ser capaz de reconocer que el resultado ha sido nefasto y que es necesario rectificar. Dejen la trinchera y vuelvan al feminismo que busca consensos y que piensa en avanzar y no en confrontar”, ha añadido.

El presidente del PP ha avanzado que su partido está ultimando una proposición de ley para modificar una norma que está excarcelando y reduciendo las condenas a delincuentes sexuales, que ha supuesto un “retroceso” en la lucha de las mujeres contra la violencia de género.

Por su parte, el presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que “las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia a las mujeres no son una cuestión de partidos, sino un política de Estado” y por ello “el peor favor” que se le hace a ésta es “confrontar, dividir y cuestionar” en la “tentación de ideologizarlo todo con tal de sacar un puñado de votos”.

"No quiero que mis hijos repitan comportamientos que hay que erradicar, y quiero una sociedad en la que mujeres y hombres podamos trabajar en completa igualdad", ha recalcado, insistiendo que “trabajamos todos los días por hacer una mejor sociedad, más sensible, más inclusiva y que combata desde el espacio más pequeño la violencia de género". “Este 25N no es un día cualquiera, porque se conmemora el esfuerzo colectivo de la sociedad, pero la lucha contra la violencia machista tiene que ser los 365 días del año" y no se puede "soportar un asesinato más, un huérfano más ni un sufrimiento más de una mujer", ha indicado.

Por último ha resaltado que en 2023 Andalucía contará con un presupuesto histórico para hacer frente a la violencia machista, con más de 50 millones destinados al Instituto Andaluz de la Mujer, lo que supone un 16% más.