Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento se suma al clamor contra la violencia de género viernes 25 de noviembre de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, y varios miembros del Equipo de Gobierno participan en la manifestación de Acción Feminista de Almería La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se ha sumado hoy a la manifestación convocada por Acción Feminista de Almería con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que ha recorrido, esta tarde, el centro de Almería reclamando más beligerancia contra la violencia de género. Con salida desde el Anfiteatro de la Rambla, la marcha ha recorrido la Avenida Federíco García Lorca, sentido descendente y Obispo Orberá para finalizar en la Puerta de Purchena y durante la misma se han coreado lemas como “mujer escucha esta es nuestra lucha” o “mis derechos no se negocian”. Junto al alcaldesa, también se han manifestado varios miembros de la Corporación Municipal, como la concejala de Igualdad, Familia y Participación Ciudadana, Paola Laynez, así como la asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la provincia de Almería, María del Mar Esparza, el asesor de programa del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Diego Martínez, la presidenta de la Asociación Mujeres Juristas, María del Mar Mena, la presidenta de la asociación Asperger, Amparo García, y la tesorera de la Asociación de Muejres Empresarias Almur, Mari Carmen Avilés. Este acto se suma a las diferentes acciones que hoy se han convocado para reivindicar la lucha diaria contra el maltrato, que en lo que llevamos de año ha costado la vida a 38 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, dejando a 26 menores huérfanos a consecuencia de esta tragedia. Veintiséis de las víctimas (63,2%) no habían interpuesto nunca una demanda por sufrir maltrato, por lo que es muy importante sensibilizar e informar a la población para que esté alerta ante cualquier caso de violencia, y de este modo, poder evitar más muertes. De las 38 asesinadas, diez lo han sido en Andalucía, una de ellas en Almería, concretamente en Tíjola, donde en mayo fue asesinada a manos de su marido una mujer de 50 años, Maite, dejando a dos menores huérfanos. “Por Maite y por todas las mujeres que han sufrido y sufren la violencia de género tenemos que seguir luchando contra los maltratadores, pero también para ofrecer una salida y un futuro a las víctimas, que sepan y sientan que no están solas”, ha señalado la regidora almeriense. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.