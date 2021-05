El PP de Dalías denuncia que el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento no informa

lunes 03 de mayo de 2021

El portal de transparencia del Ayuntamiento de Dalías lleva varios meses sin ofrecer contenidos en numerosas materias que los vecinos no pueden consultar, según denuncian desde el grupo popular.







El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Dalías a través de su portavoz ha presentado un escrito en el registro municipal en el que exige que el Portal de Transparencia ofrezca toda la información a los vecinos, tras comprobar que desde hace unos meses que no se puede consultar buena parte de la información y así se lo han puesto de manifiesto numerosos vecinos.



Al parecer, según el portavoz popular, Francisco Lirola, “el portal de transparencia cambió hace unos meses de diseño para ajustar la información a la ley, pero sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, los contenidos no se han actualizado y los vecinos no pueden acceder a las actas de los plenos ni juntas de gobierno ni plenos, los grabaciones de éstos, o diversa información económica, por ejemplo”.



Para los populares dalienses es muy importante que los vecinos de Dalías y Celín puedan tener acceso a la información municipal para hacer realidad la transparencia de todos los asuntos y expedientes que se gestionan por el ayuntamiento. Sin embargo, según indican en su nota, “en la situación actual, en el gobierno municipal PSOE-IU prima más el oscurantismo y la opacidad de cuanto sucede en nuestros pueblos que la transparencia y la información a los vecinos del devenir de nuestro ayuntamiento”.



Desde el grupo popular municipal esperan que tras la solicitud el portal de transparencia del Ayuntamiento de Dalías “deje de ser una página vacía de contenido e incorporada a la web como un mero trámite que solo provoca confusión entre los vecinos ante la ausencia de contenidos”, por lo que desde el Partido Popular de Dalías, “se exige que el gobierno municipal se ponga a trabajar de una vez, también en transparencia, y a la mayor brevedad pueda obtenerse la información municipal desde el portal de la web, que para eso está”, y ofrecen su colaboración a los vecinos para intentar dar luz a sus necesidades “aportando la información que esté al alcance del grupo, en el ánimo de cumplir nuestro compromiso de transparencia recogido en el programa electoral, dado el flagrante incumplimiento de los concejales del PSOE y de IU que una vez mas predican una cosa desde la oposición y hacen otra desde el gobierno”.