Capital Diego Cruz afirma que “la Feria del Libro ha sido diversa, segura y un éxito de ventas” lunes 03 de mayo de 2021 , 07:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Cultura destaca que “los libreros nos han expresado que han vendido más que en los mismos días de 2019” y valora el interés despertado en todos los públicos “La 41º Feria del Libro de Almería ha sido diversa, con actividades para los diferentes públicos, ha sido segura, con exigentes medidas de seguridad higiénico-sanitarias, y ha sido un éxito de ventas, como nos han expresado los libreros y que en algunos casos ha llegado a un incremento del 40% respecto a los mismos días de la Feria de 2019”. Con estas palabras el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, expresa su satisfacción por la fiesta de las letras celebrada por el Ayuntamiento de Almería desde el 28 de abril y hasta hoy, 2 de mayo, tras no realizarse el año pasado por la pandemia del Covid. Una Feria del Libro que ha constatado que “Almería es cultura y la cultura es segura”, añade el concejal, quien valora el entusiasmo y alegría demostrada por el público, que ha comprado a los libreros sus obras favoritas y ha completado los eventos para poder compartir las experiencias con los autores. Y paralelamente se ha desarrollado una logística impecable, cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias, aforos limitados y con distancia social, para garantizar que se puede llevar a cabo una actividad cultural con prevención ante el Covid. El balance del concejal de Cultura, Diego Cruz, se detiene en primer lugar en el emplazamiento, el Paseo de Almería. “Se ha comprobado que comercialmente es un acierto, pues como nos han expresado los libreros, en una primera valoración tras consultar a varios de ellos, han aumentado las ventas de manera considerable respeto a las mismas fechas de 2019 y que en algunos casos han llegado a un incremento del 40%”, afirma Diego Cruz, y “en estos tiempos de pandemia es una gran alegría, además de que la ubicación en el Paseo ha ayudado al comercio en general”. En segundo lugar, el Paseo ha permitido contar con hasta cuatro espacios muy cercanos donde celebrar el programa de actividades, el Centro Fundación Unicaja, la Carpa de Actividades en el Patio de la Delegación del Gobierno, la propia Delegación del Gobierno, y el Patio de Luces de la Diputación Provincial. Y es que otro éxito han sido “las presentaciones, muchas de las cuales se han saldado con aforo completo y las que menos han estado en un 80% de su aforo”. En esta línea, se ha pensado en todos los públicos, desde el adulto con autores destacados como Juan Luis Arsuaga, Juan José Millas, Manuel Vilas, Vanessa Montfort, Marta Sanz o Juan Manuel Gil; el público juvenil, con fenómenos como Rebeca Stones, Mercedes Ron o la humorista Raquel Sastre; y se ha incentivado la lectura entre los más pequeños con diferentes cuentacuentos. Además, una de las novedades ha sido la incorporación de la literatura musical, muy de moda en la actualidad, destacando la presentación del libro ‘Camino Soria’ de Edi Clavo. Por último, ha sido una nueva oportunidad para enseñar la Biblioteca Central José María Artero, en una visita teatralizada. El tercer aspecto que valora Diego Cruz es “el impulso que hemos dado a las presentaciones y firmas de autores almerienses. Muchos de ellos presentaban por primera vez sus obras y ha mostrado la calidad de las letras almerienses”. Por tanto, la 41º edición ha supuesto “un impulso importante al proyecto de la Feria del Libro, y con todas las limitaciones que supone la pandemia del Covid, ha demostrado que los almerienses quieren cultura segura”. Por eso, el concejal desea dar las gracias “a la participación de Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Fundación Unicaja, y la colaboración de Interalmería TV, al director de la Feria, Manuel García Iborra, a los funcionarios del Área de Cultura del Ayuntamiento, a los libreros y autores, y a todos los que han colaborado en el éxito de la Feria”. Diego Cruz concluye recordando una cita de Paul Auster, “la literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad, se lee en soledad y, pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación profunda entre los seres humanos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.