Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El PP deja en menos de la mitad las aulas prefabricadas en Almería lunes 16 de enero de 2023 , 20:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente del PP de Almería, Javier A. García, ha destacado hoy en un acto al que acudido el secretario general del PP-A, Antonio Repullo y la consejera de Educación y Formación Profesional, Patricia del Pozo, que la educación es uno de los “ejes principales” de las políticas del PP y ha subrayado el importante impulso que se ha producido en esta materia desde que Juanma Moreno es presidente del Gobierno Andaluz. García Molina ha recordado como durante los gobiernos socialistas en la Junta, Almería fue una provincia especialmente castigada y arrinconada, sin embargo, gracias a las políticas del PP la provincia ha conseguido pasar de 128 aulas prefabricadas a 59 que hay actualmente, todas provisionales porque tienen un proyecto previsto para su eliminación. LO QUE DECÍA EL PSOE El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel decía en septiembre de 2022 que 3.000 estudiantes habían iniciado el curso en las más de 100 aulas prefabricadas que mantiene en la provincia como infraestructuras educativas el Gobierno de Moreno Bonilla, cuya gestión está “saturando” la enseñanza pública. “La saturación en centros educativos la viven profesores y alumnos a diario dentro del aula, pero también se extiende como una mancha fuera de las aulas con la ocupación de bibliotecas, laboratorios u otros espacios de los centros educativos ante la falta de aulas y con la instalación de barracones o prefabricadas en los centros educativos”, ha lamentado el diputado andaluz socialista, quien ha reprochado al Ejecutivo del PP que no haya resuelto este problema en los tres cursos educativos en los que lleva gobernando Andalucía siendo, como ha dicho, su “asignatura pendiente”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

