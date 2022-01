El PP denuncia que Sánchez obvia “transparencia y cogobernanza” en la distribución de los fondos europeos



El portavoz del Partido Popular de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha mostrado su “preocupación y decepción” por la “opacidad” del Gobierno de Sánchez con el reparto de los fondos europeos entre las CCAA y ayuntamientos, para el que el Ejecutivo de PSOE y Podemos “no está teniendo en cuenta criterios como población, proyectos o necesidades, sino únicamente el color político de sus gobiernos”.

El portavoz popular ha denunciado de esta manera que Sánchez “está obviando cualquier tipo de cogobernanza y transparencia” con un efecto perjudicial para Andalucía, que, con el 18% de la población española, “no va a llegar ese porcentaje en el reparto a esta comunidad como ha reconocido el propio delegado del Gobierno en Andalucía”.

Además, Fernández-Pacheco ha reprochado también que el compromiso de Sánchez de territorializar esos fondos en un 50% “finalmente no va a llegar ni al 33%”.

“La Unión Europea ha destinado estos importantes fondos para la recuperación de este país, pero el Gobierno de Sánchez sólo quiere rescatar con ellos al propio PSOE”, ha afirmado, un motivo más por el que los populares andaluces consideran “justo” que la propia comunidad autónoma y los ayuntamientos “participen en la gestión de esos recursos” y garantizar así “la transparencia y la cogobernanza”.

Según ha apuntado el portavoz, “eso es lo que va reclamar Juanma Moreno en la Unión Europea en su tercer viaje, con una intensa agenda que le lleva a reunirse hoy con hasta tres comisionarios y participar mañana como ponente ante el Comité de las Regiones, donde Andalucía va a estar bien representando con un presidente de la Junta que por primera vez defiende los intereses de los 8,5 millones de andaluces”.

Ante ello, ha lamentado que Andalucía no cuente con una oposición leal a con los andaluces, motivo por el que “cada vez esperamos menos de Espadas Cejas, que hace pocos días se reunió con la ministra Montero y no fue capaz de reclamarle una financiación autonómica justa para esta tierra”.

“Espadas Cejas ni dice ni hace nada respecto a la infrafinanciación que sufrimos los andaluces desde 2009, que nos afecta ya en 10.835 millones y crece cada día en cuatro millones, ni tampoco reclama ese fondo de nivelación que propuso el Gobierno de Juanma Moreno para paliar el agravio que sufrimos”.

Asimismo, le ha afeado que también guarde silencio ante el nuevo plan que pretende la ministra de Hacienda con la financiación autonómica que, no sólo mejora el sistema actual, sino que todo apunta a que restará aún más a la comunidad andaluza.

“Espadas Cejas ni dice ni hace nada frente a los continuos ataques de Pedro Sánchez a Andalucía, y por eso tenemos que volverle a invitar a que no siga inclinando la cabeza ante los atropellos de Sánchez y se ponga del lado de un gobierno como el andaluz que sí lucha por lo justo para nuestra tierra”.

Con ello, también ha recordado el agravio del Gobierno de España con los andaluces al negarse a pagar, e incluso negar su obligación al respecto, la liquidación del IVA pendiente de 2017, que finalmente se ve obligado a hacer tras sentencias del Tribunal Supremo.

Fernández-Pacheco ha denunciado asimismo que Sánchez “se están desentendiendo de la sexta ola que está congestionando la atención primaria de toda España” al haber eliminado los fondos covid este año. Ante este escenario, ha asegurado que la estrategia dirigida por Espadas Cejas para reclamar más recursos ante la situación sanitaria “se resume en confrontación y mentira”.

“Confrontación como está haciendo con esa campaña vergonzosa obligando a los alcaldes socialistas a reclamar lo que ellos mismos saben que no es justo ni cierto; y mentiras como cuando habla de falta de inversión y de profesionales, cuando este gobierno andaluz es el que más ha invertido en sanidad y más profesionales ha puesto a su servicio en la historia de Andalucía”. Igualmente, ha acusado a los socialistas de mentir con “esa supuesta teoría de la conspiración de la desmantelación de la sanidad pública que sólo está en la cabeza del PSOE”.

“El Gobierno de Juanma Moreno está apostando por la sanidad como nunca antes había hecho ningún gobierno socialista, que tuvieron un sistema sanitario que languidecía con una simple ola de gripe; ahora, gracias al gobierno del cambio, el sistema sanitario andaluz está respondiendo bien a esta pandemia que está afectando al mundo”.