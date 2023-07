Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP destaca el apoyo de Juanma Moreno ante la incertidumbre por sequía

lunes 31 de julio de 2023 , 13:12h

Julia Ibáñez pone en valor el impulso por parte de la Junta de una línea de préstamos, de hasta 200.000 euros, sin necesidad de avales

La vicesecretaria de Sectores Productivos del PP de Almería y parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez, ha destacado hoy el apoyo que el Gobierno de Juanma Moreno da a los agricultores ante las dificultades a las que tienen que hacer frente como consecuencia del contexto de incertidumbre económica que está sufriendo Andalucía y Almería ante la escasez de agua por la falta de lluvia.

Ante esta preocupante situación el Gobierno Andaluz va a ofrecer nuevas posibilidades de financiación a los profesionales del campo para afrontar la subida de los costes de producción, la inflación y la sequía y lo va a hacer activando una línea de préstamos de hasta 200.000 euros sin aval durante los próximos dos años.

Se trata, según la parlamentaria andaluza, de una nueva línea de ayudas que se enmarca dentro del Plan SOS dotado con una inversión de más de 4.000 millones de euros que se van a invertir en los próximos años en nuestra comunidad para impulsar obras y medidas cruciales para afrontar la sequía.

Para Julia Ibáñez esta medida demuestra una vez más el compromiso inquebrantable del Gobierno de Juanma Moreno con un sector fundamental en Andalucía y también en la provincia de Almería, sector que mientras que sí ha recibido el apoyo de la Junta en todo momento, se ha visto más sólo que nunca por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que le ha llevado en numerosas ocasiones a movilizarse y salir a la calle para protestar ante las dificultades y adversidades generadas a lo largo de la campaña agrícola.

La parlamentaria del PP explica que el Gobierno de Juanma Moreno lleva mucho tiempo trabajando y planificando con previsión la falta de lluvia, poniendo sobre la mesa y ejecutando medidas para intentar paliar este déficit, a las que lamentablemente no se ha sumado el Gobierno de España que en el caso de la provincia de Almería no ha puesto en marcha ni una sola de las infraestructuras hídricas prometidas.Ibáñez subraya que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha advertido que “gobierne quien gobierne en España, Andalucía va a exigir que se atiendan las necesidades hídricas de esta comunidad” para que los agricultores de la región más seca de Europa no estén en desventaja con otras regiones que tienen más agua.

“En Andalucía tenemos un presidente que no va a parar hasta que se atiendan las necesidades de nuestra región y se trate a Andalucía como se merece. Esperamos que finalmente en España también gobierne Feijóo, tras haber ganado las elecciones, y por fin nuestra comunidad y nuestra provincia cuenten con un Gobierno que vele por el sector agrícola como ha ocurrido en otras ocasiones en las que ha gobernado el PP”, ha concluido.