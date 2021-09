El PP exige al Gobierno la protección integral de la playa de Balerma y Guardias Viejas

jueves 23 de septiembre de 2021 , 15:58h

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí, ha registrado varias preguntas en el Congreso de los Diputados interesándose por las actuaciones que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene previstas para lograr la protección integral de la playa de Balerma y Guardias Viejas en el municipio de El Ejido.



Se trata de dos playas que desde hace tiempo sufren una erosión constante que no se ha logrado detener con los aportes de arena sucesivos que se han hecho en los últimos años, por ello Matarí insiste en la necesidad de llevar a cabo actuaciones estructurales que garanticen la estabilidad de las playas.



El diputado del PP espera que la Ministra Teresa Ribera explique también si tiene previsto llevar a cabo alguna obra de emergencia en los próximos meses tal y como ya lo han solicitado en numerosas ocasiones el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y los vecinos de estos dos núcleos.



“La situación es cada vez más preocupante porque en el caso de Balerma se está poniendo en peligro la seguridad de personas, así como el paseo marítimo, las viviendas que lindan con él e incluso hay riesgo de inundación en los invernaderos de la zona de Las Cuevecillas”, afirma.



Juan José Matarí señala que la única responsable de la situación que se está viviendo en estos dos núcleos de El Ejido es la Dirección General de Costas por dejar las playas sin proteger y no acometer una actuación integral como se lleva años demandando. En este sentido advierte que los parlamentarios del PP la seguirán defendiendo en el Congreso, Senado y Parlamento, para que los temporales no sigan degradando cada día más estas playas del poniente almeriense.



Por su parte, Francisco Góngora ha exigido “la máxima prioridad para este asunto, que se adopte una solución sostenible, estructural y definitiva para frenar la dinámica del litoral, rigidizar todos los tramos afectados y salvaguardar el frente litoral de nuevos temporales”. Por ello, “es necesario que se acometa un proyecto por vía de emergencia para proteger todo el frente costero de Balerma y Guardias Viejas y preservar un recurso turístico tan importante como la playa”.