El PP exige al Gobierno que cumpla el Pacto contra la Violencia de Género

lunes 27 de septiembre de 2021 , 15:25h

Reclaman a Sánchez que no recorte fondos a los ayuntamientos

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Rosalía Espinosa, y la vicesecretaria general de Participación y Transparencia, Maribel Sánchez, han exigido hoy al Gobierno de España que cumpla con el Pacto contra la Violencia de Género aprobado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy y no recorte las ayudas que en esta materia reciben los Ayuntamientos de la provincia como lamentablemente está ocurriendo.

Rosalía Espinosa ha explicado que este Pacto articula 290 medidas con un presupuesto de 1.000 millones de euros para invertir en cinco años. Sin embargo, a día de hoy no se han puesto en marcha ni 90 de las medidas y las ayudas que recibe Almería no crecen con arreglo al presupuesto.



“Lamentablemente queda mucho por hacer en esta materia y pedimos al Gobierno que articule medidas tan importantes como el apoyo y refuerzo escolar personalizados a los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género, así como medidas para evitar la violencia de género entre adolescentes (que eviten relaciones tóxicas y de control), que se adapten las comisarías tanto de policía nacional como de guardia civil y que se refuercen las unidades en el ámbito rural”, ha manifestado.



En cuanto a la inversión, la parlamentaria del PP ha explicado que de los 200 millones que el Gobierno de España tiene que invertir anualmente, 100 se reparten entre las comunidades autónomas y Andalucía recibe desde 2018 15 millones. En este sentido ha subrayado que desde que gobierna el PP, cada año ese dinero transferido se ha gastado íntegramente, mientras que en el último año de Susana Díaz como presidenta sólo invirtió 750.000 euros.



Rosalía Espinosa ha insistido también en que a pesar de que los fondos públicos para los ayuntamientos han pasado en 2021 de 20 millones de euros a 40 millones de euros, en Andalucía las ayudas no han crecido porcentualmente.



“En 2019 se recibieron por los ayuntamientos de la provincia 567.033 euros; en 2020 305.031 euros y este año, a pesar de haberse duplicado los fondos nuestros ayuntamientos recibirán solo 666.976 euros, y todo ello sin haber recuperado tampoco los más de 200.000 euros perdidos en 2020”, ha explicado.



Además, ha insistido en que no es de recibo que Ayuntamientos como el de El Ejido reciba 31.902 euros en 2019, 18.000 en 2020 y 27.177 para 2021, ya que se están perdiendo fondos.



Finalmente, ha pedido al Gobierno que no utilice las ayudas contra la violencia de género para lograr apoyos parlamentarios en el Congreso y que se repartan con equidad y sin damnificar a ninguna comunidad.



Por su parte, la vicesecretaria general de Participación y Transparencia del PP, Maribel Sánchez, ha puesto sobre la mesa unas cifras que reflejan la crudeza de la violencia de género en la provincia. Sánchez ha explicado que según el Juzgado de Violencia de Género en 2020 se recibieron en Almería más 3.360 denuncias, se adoptaron 1.113 órdenes de protección que suponen un 96% de las incoadas, y se han dictado 52 sentencias penales condenatorias, el 65% del total.



Además, en el Instituto Andaluz de la Mujer se han atendido hasta junio de 2021 un 46% más de víctimas de violencia sexual, el servicio de asistencia legal y psicológica da apoyo a 114 mujeres, 36 más que en 2020, y las nuevas usuarias han crecido un 108%.



Maribel Sánchez ha pedido a toda la sociedad implicación para acabar con esta lacra y ha recordado que sólo en el primer semestre de 2021 el IAM ha dado asesoramiento y apoyo a más de 7.000 mujeres en la provincia, un 13% más que en junio de 2020.



90 Aniversario Voto Femenino

Por otra parte, Rosalía Espinosa y Maribel Sánchez han querido hacer un pequeño homenaje a Clara Campoamor por su gran aportación para que las mujeres de nuestro país pudieran votar, un paso más hacia la igualdad real por la que todavía luchamos hoy en día.



Fue el 1 de octubre de 1931 cuando se aprobó en el Congreso que las mujeres mayores de 23 años tuvieran derecho al voto, un paso que ha abierto muchas puertas a la mujer.



Espinosa y Sánchez han apostado por la defensa de la igualdad real y han pedido al Gobierno de Sánchez mayor implicación para combatir la violencia de género y para que la mujer tenga mayor acceso al mundo laboral ya que el 72% de las víctimas de violencia de género son mujeres con dificultades económicas.



Finalmente ambas han querido terminar con un recuerdo sentido y cariñoso para las 1.046 víctimas de violencia de género y sus familias, 36 de ellas almerienses, que han dejado a 14 niños huérfanos y a otros tres asesinados.