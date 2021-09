Capital Ampliar Pérez de la Blanca presentará medidas para reducir la ligitiosidad municipal lunes 27 de septiembre de 2021 , 15:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal no adscrito también propone un estudio para reducir el gasto en electricidad Joaquín Pérez de la Blanca, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Almería, presentará en el próximo pleno a celebrar el miércoles 29/09/2021, un ruego al equipo de gobierno municipal, para que se inste al gobierno central a que apruebe el proyecto de ley de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, como referencia normativa básica de las ordenanzas municipales en lo relativo al Impuesto de la Plusvalía Municipal o el incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, para que se unifiquen criterios y se evita litigiosidad a nuestros vecinos. Considera este concejal, “que a la vista de las resoluciones judiciales que han puesto de manifiesto que la plusvalía municipal no debe ser exigible para el caso de que no se haya producido un incremento real del valor de la vivienda transmitida o cuando la cantidad a pagar supera la ganancia obtenida, a pesar de estos fallos, no se ha producido aún modificación legislativa alguna, abocando a la administración y al particular a que pleiteen, con el consiguiente gasto para ambos en forma de tiempo y dinero que, en estos tiempos precisamente, brillan por su ausencia, originando una situación de indefensión al ciudadano y de incertidumbre para las administraciones locales”. Por otro lado, ha señalado Pérez de la Blanca, que dada la previsible aprobación de una ordenanza cívica en un corto espacio de tiempo y en el firme convencimiento de que resulta oportuno tipificar y prever sanciones, considera que la educación y concienciación se erigen como herramientas fundamentales y rectoras y que deben ser potenciadas desde nuestra administración si cabe, con más fuerza y ahínco que la sanción. “Propongo organizar un concurso entre los alumnos de Secundaria de nuestros colegios e institutos para, cuando por fin dispongamos de la ordenanza cívica, sirva para dar a conocer y concienciar sobre las diferentes normas y aspectos que contempla. El objetivo del concurso es la participación de todos los jóvenes a nivel individual o grupo, expresando su apoyo a la buena vecindad y convivencia, adoptando valores y principios como amabilidad, cordialidad en el trato, buen avecindad y otros tantos que refleje la norma a través de cualquier disciplina artística: cortos, fotografía, relato, poesía, dibujo, canción, expresión corporal...El premio, podría revertir en alguna actividad del comercio local”, ha manifestado. Finalmente, el concejal no adscrito, también presentará un ruego al plenario, para plantear la posibilidad de realizar un estudio sobre energía renovables a instalar en las distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de Almería, ante el vencimiento en breve, del contrato de suministro de electricidad que este Ayuntamiento tiene suscrito actualmente. “Atendiendo a lo disparatado del coste de luz actual, intereso recabar los datos sobre las cuantías que afronta el Ayuntamiento en consumo eléctrico, desglosado por las distintas instalaciones municipales”, ha señalado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

