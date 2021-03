El PP expulsará al alcalde de Gérgal si no cede el cargo a Ciudadanos

miércoles 31 de marzo de 2021 , 21:12h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Era lo pactado entre ambas formaciones





El PP de Almería ha abierto un expediente de expulsión al alcalde de Gérgal, Miguel Guijarro, quien se mantiene al frente del Ayuntamiento de la localidad a pesar del pacto suscrito entre la formación y Cs al inicio del mandato para compartir la Alcaldía por periodos de dos años, con lo que el cambio que hiciera primer el edil a José Mateo (Cs) debería haberse producido el pasado 21 de febrero.



Fuentes del PP almeriense han confirmado a Europa Press la incoación del expediente de expulsión del alcalde gergaleño si bien han precisado que el mismo aún tiene que seguir su curso antes de hacerse efectiva una eventual separación de la formación.



Hace cinco días la secretaria de Relaciones Institucionales de Cs Andalucía, Marta Bosquet, reclamara al PP que interviniera y abriera un "expediente o lo que sea oportuno" al regidor para que se cumpliera el pacto.



A tenor de la decisión del PP, desde Ciudadanos se ha pedido nuevamente al alcalde de Gérgal que "no se aferre a su asiento" y que cumpla su palabra, según ha reclamado en una nota el coordinador provincial de Cs, Rafael Burgos.



"El señor Guijarro está ya en un callejón sin salida y se ha quedado sin argumentos para justificar su postura", ha manifestado Burgos, para quien "hasta su formación le ha dejado claro que hay un pacto y que se debe cumplir" por lo que le "sobra su actitud".



Por su parte, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Gérgal y aspirante a la Alcaldía conforme al pacto ha recalcado que el "turno" de Guijarro "ha terminado", de modo que "su cabezonería está generando situaciones innecesarias".



"Si ya no atiende ni a lo que su formación le está reclamando y no suelta el acta, deberá explicarles a los vecinos de Gérgal su falta de compromiso y de responsabilidad", ha opinado Mateo, quien ha asegurado que desde PP y Cs se ha "priorizado un pacto firmado entre ambas formaciones por encima de otros intereses y están mostrando una seriedad sublime, la que le falta al señor Guijarro".



Según la formación naranja, ambos partidos han trabajado "acorde a lo pactado" y por lo tanto, "queda muy claro que aquí el problema solo lo ha generado el alcalde, a quien solo le interesa tener su nombre serigrafiado en su despacho y no ceder para que nos pongamos a trabajar con toda la corporación por los problemas que ahora mismo tienen todos nuestros vecinos de Gérgal".