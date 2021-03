Sucesos Ampliar Aparece en Garrucha dos cadaveres vinculados a la patera naufragada en Murcia miércoles 31 de marzo de 2021 , 21:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Sería el quinto cadáver localizado tras la llegada de la embarcación el pasado sábado por la tarde Los servicios de emergencia han rescatado del mar el cuerpo sin vida de dos personas, una de ellas una menor, de las que no han trascendido más datos, entres Garrucha y Mojácar (Almería), según según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



Pasadas las 13.30 horas, el Teléfono 112 ha recibido un primer aviso en el que se indicaba que un buque había encontrado flotando en el agua el cadáver de una persona, en la zona de fondeo del puerto de Garrucha, a unos 120 metros de la orilla . De inmediato, desde la sala coordinadora se activó a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Protección Civil y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Las labores para rescatar el cuerpo, que según fuentes policiales corresponde al de un varón adulto, se han visto dificultadas por el fuerte oleaje registrado en el zona.



Sobre las 19.40 horas, la Policía Local de Garrucha ha informado al centro coordinador del hallazgo de otro cadáver a escasos metros de la orilla, entre Garrucha y Mojácar. Según han indicado fuentes policiales, se trata del cuerpo de una menor, que ha sido también rescatado por los servicios de emergencia.



Uno de los cuerpos ha sido encontrado por el buque 'Performer' y se cree que corresponde presuntamente al de uno de los 14 inmigrantes que viajaba en la patera que volcó el pasado sábado frente a la playa de Percheles, en Mazarrón, según informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.



El 112 de la comunidad andaluza ha recibido un aviso sobre las 13,30 horas de este miércoles en el que informaba de que un barco había avistado el cadáver de un hombre flotando en el agua en una zona de fondeo situada a una milla de la orilla de la playa, entre las localidades almerienses de Vera y Garrucha.



Desde el servicio unificado de emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Local de Garrucha y los servicios sanitarios para coordinar la recuperación del cuerpo.



Fuentes de Salvamento Marítimo también han confirmado, por su parte, el aviso ofrecido poco antes de las 12.30 horas por parte del buque 'Performer', con bandera de Países Bajos, sobre el hallazgo del cuerpo de un varón en el mar.



De confirmarse que el cadáver corresponde a uno de los inmigrantes, se trataría del quinto cuerpo hallado sin vida tras el naufragio de la embarcación en la tarde del 27 de marzo cerca de la playa de Percheles.



Según el testimonio de uno de los inmigrantes rescatados, en la embarcación viajaban 14 personas, de las que tres fueron rescatadas y cinco han sido halladas muertas --dos el domingo, dos este martes y uno hoy--, con lo que faltaría por localizar a seis personas más.



Salvamento Marítimo habilitó un operativo de búsqueda durante dos días con todos los recursos humanos y materiales disponibles, que fue suspendido el domingo por la noche por falta de visibilidad y bajas temperaturas del mar. PRISIÓN PARA EL PRESUNTO PATRÓN La juez del juzgado de Instrucción número 2 de Totana, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido como presunto patrón de la patera.



Se le investiga por un delito contra derechos de ciudadanos extranjeros, sin perjuicio de una calificación posterior, con el avance de las Diligencias de investigación, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

