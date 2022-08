Almería El PP insta al Gobierno a mejorar el bus en el nuevo Mapa Concesional viernes 19 de agosto de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la provincia de Almería nueve municipios pierden paradas y el número de rutas excluidas se eleva a 85



El vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad del PP de Almería, José Antonio García, ha pedido al Gobierno que mejore y garantice el servicio de transporte por autobús en el nuevo Mapa Concesional presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana así como que negocie un nuevo mapa con las administraciones afectadas y con el sector del transporte. García Alcaina afirma que todas las políticas públicas en esta materia tienen que estar orientadas a la mejora en la atención de las necesidades de la población, cualquiera que sea el lugar en el que residan, implementando las herramientas que se precisen para que el servicio a los ciudadanos sea capaz de responder a sus demandas. Sin embargo, la realidad es que con el mapa previsto por el Gobierno, en la provincia de Almería nueve municipios pierden paradas de autobús y el número de rutas excluidas se eleva a 85. El vicesecretario del PP señala que los planes del Gobierno no responden a las necesidades de las personas que viven en las zonas menos pobladas y áreas rurales, a las que desatiende y no ofrece la respuesta necesaria en lo que a prestación del servicio de autobús se refiere. “La reducción de rutas y de municipios con parada regular de autobuses es una nueva condena de este Gobierno a quienes viven en zonas rurales que no responde en absoluto a la voluntad de diseñar políticas al servicio de las personas. Además, se prioriza exclusivamente la planificación urbana y metropolitana, así como la rentabilidad económica de la movilidad”, manifiesta. Por otra parte José Antonio García afirma que la función del Gobierno no debe ser la de mantener su política habitual de priorizar el recorte en los servicios de transportes, como ya hizo con el ferrocarril y ahora extiende al autobús, sino que debería mejorar los mismos. El vicesecretario del PP afirma que el nuevo Mapa presentado por el Gobierno se ha elaborado sin diálogo y sin la apertura a la aportación de los demás actores implicados, desoyendo las necesidades de quienes habitan en las zonas menos pobladas por lo que es preciso que se reviertan los pasos dados para permitir un diseño que responda a las necesidades de todos los ciudadanos, garantizando una mayor eficiencia del transporte por carretera en autobús. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

