Es una información de noticiasdealmeria.com Capital El PP pedirá al Gobierno un fondo para los ayuntamientos por la inflación miércoles 05 de octubre de 2022 , 18:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una segunda moción, impulsada por el Grupo Ecologista Mediterráneo, propone promover el autoconsumo y la eficiencia energética noticiasdealmeria.com El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno Ordinario del próximo martes, 11 de octubre, una moción instando al Gobierno de España a que ponga en marcha un fondo extraordinario y urgente de ayuda a ayuntamientos para paliar el incremento del coste de los servicios públicos. Una propuesta cuyo objetivo es garantizar la prestación de servicios y el pago de facturas de luz, gas o carburantes, entre otros. Una segunda moción que los populares han registrado para el próximo Pleno pretende incentivar el autoconsumo y la eficiencia energética a través de un Plan de Fomento y un Plan de Ahorro a nivel municipal para edificios e instalaciones municipales, entre otras medidas. Ambas iniciativas han sido presentadas por la portavoz del Grupo Municipal Popular, Ana Martínez Labella, acompañada por el concejal de Economía y Contratación, Carlos Sánchez, y la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos. Según recogen, “la inflación desbocada y la descomunal subida de precios de la energía y los combustibles está poniendo contra las cuerdas a muchos municipios, lo que unido al incremento del IPC afecta al gasto municipal respecto a servicios básicos como el agua, la limpieza o la recogida de basura”. Una petición que pretende asentar las bases para elaborar el presupuesto del próximo año con “certidumbre y manteniendo y los servicios públicos de calidad”. Por otra parte, señalan que “el encarecimiento de los materiales de obra está obligando a recalcular proyectos para no perder fondos europeos”, lo que provoca que “puedan quedar desiertos ante la imposibilidad de las empresas de afrontar la ejecución de las obras”. Una iniciativa que “es absolutamente razonable que, estamos convencidos, saldrá adelante por unanimidad puesto que creemos que ningún partido, incluido el PSOE, esté en contra de seguir manteniendo los servicios públicos”, ha asegurado Carlos Sánchez. Impulso al autoconsumo En una segunda moción, el Grupo Municipal Popular quiere impulsar el autoconsumo y la eficiencia energética a través de una iniciativa del Grupo Ecologista Mediterráneo. Una propuesta para aprovechar el alto potencial que presenta Almería por sus niveles de insolación y viento, lo que la convierte en una ciudad con notables posibilidades de autoabastecimiento y permite que la transición hacia la descarbonización se realice sin depender de macroproyectos o empresas energéticas. Entre los compromisos, cabe destacar el inicio de un Plan de Fomento del Autoconsumo y la culminación de un Plan de Ahorro Energético en edificios e instalaciones municipales en un plazo máximo de seis meses. Asimismo, se contempla la aceleración de los trámites administrativos para facilitar la instalación de las infraestructuras necesarias y la puesta en marcha de incentivos fiscales, entre otros. En este sentido, Margarita Cobos ha afirmado que “más allá del ahorro económico, que también es fundamental para que las familias almerienses puedan superar el invierno, estas medidas suponen más calidad ambiental y una mejor huella de carbono”. Según argumentan, “la producción de nuestra propia energía resultaría más barata y sería aún más rentable si nos asociamos para minimizar los costes de la instalación”. Además, está constatado que el autoconsumo energético “genera una importante actividad económica porque tiene un efecto dinamizador sobre el tejido productivo del territorio donde se implanta”. Apoyo a la salud mental Por último, el Grupo Popular solicitará al Pleno la aprobación de una declaración institucional, a petición de la Federación Salud Mental Andalucía, para incrementar los recursos a proteger la salud mental a través del diagnóstico, el tratamiento y la continuidad de cuidados de los trastornos mentales. La iniciativa sostiene que “la salud mental infanto-juvenil es una de las principales asignaturas pendientes de la sanidad española que urge mejorar”. La propuesta añade que “un informe de UNICEF calcula que más del 13 por ciento de los adolescentes de 10 a 19 años padecen un trastorno mental y la ansiedad y la depresión representan alrededor del 40 por ciento de estos problemas de salud mental”. Además, manifiesta que “la salud mental es un derecho de todas las personas”, por lo que el Ayuntamiento se compromete a abordarlo desde la participación social, la igualdad y la atención comunitaria, desarrollando acciones y proyectos que supongan un cambio en la forma de ver y atender la salud mental. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.