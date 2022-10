Es una información de noticiasdealmeria.com Capital El residencial ‘La Molineta’, promovido por Almería XXI, recibe el premio ARCO concedido por el Colegio de Arquitectos de Almería miércoles 05 de octubre de 2022 , 15:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha agradecido al Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA) la concesión del Premio Arco 2017-2018, en la modalidad de vivienda, rehabilitación e interiorismo por la promoción de 35 VPO y viviendas en la Calle Inglés del Camino de La Molineta, proyectada por Antonio Góngora, Luis Miguel Góngora y Daniel Etreros Arranz y ejecutada por la Empresa Municipal de la Vivienda, Almería XXI. La concejala de Urbanismo ha extendido su felicitación a todos los nominados y premiados en el acto de entrega de esta edición que se ha celebrado en la sede colegial. El jurado ha valorado la edificación premiada en su conjunto: “Las viviendas se resuelven satisfactoriamente mediante un ajustado programa de vivienda social protegida en un solar de acusada pendiente donde se ha llevado a cabo una correcta disposición de los bloques escalonados. Se ha valorado también que las estancias principales tengan ventilación exterior, y las cocinas y aseos se dispongan hacia los patios interiores que, además, sirven para tender la ropa. Los reducidos presupuestos de estas actuaciones permiten poco margen en la elección de los materiales; por lo tanto, la elección de ladrillo visto en la formalización de las fachadas es una opción adecuada y un toque de color en las carpinterías, entendidas como una pieza alargada para cada vivienda, alegran el conjunto”. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda, tras recoger el premio, ha querido poner en valor la trayectoria de ‘Almería XXI’ en la promoción de vivienda pública, con casi un millar de viviendas ejecutadas en la capital, entre las que se incluyen las que forman parte del proyecto hoy galardonado. “No solo el Ayuntamiento y su empresa municipal son los mayores promotores de la provincia en vivienda pública, ofertando viviendas a precios asequibles en respuesta a la demanda de los ciudadanos, sino que los proyectos constructivos responden a patrones de diseño y calidad, como así se certifica con el premio hoy concedido a nuestra promoción. Seguiremos apostando por esta línea”, ha subrayado. Junto al Ayuntamiento de la capital han sido también galardonados en este acto la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de La Mojonera, en su caso reconocidos con el Premio Arco en la modalidad Equipamiento, Paisajismo, Espacio Público y Rehabilitación por el proyecto diseñado por el arquitecto Francisco Palenzuela. El fallo de los miembros del jurado es el siguiente: “Se valora la exquisita utilización de los recursos formales aplicados a un programa reducido. Asimismo, se considera muy acertada la elección de los escasos materiales y elementos utilizados: adoquín, mármol, hormigón, agua. Esta obra es un buen ejemplo arquitectura y muestra como con recursos mínimos y sensibilidad se alcanza un buen resultado”. Para el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, es un orgullo recoger este galardón que aporta “un valor añadido” al objetivo prioritario de Diputación de igualar servicios, crear oportunidades y mejorar infraestructuras: “Que hoy estemos aquí recogiendo un premio por una actuación de obra pública significa que hemos ido más allá de nuestros objetivos y hemos contribuido a mejorar la calidad urbanística de La Mojonera”. Del mismo modo ha felicitado al arquitecto Antonio Palenzuela por un diseño tan moderno que ha convertido en un foco de atracción a este camposanto y “Diputación va a seguir trabajando para que Almería siga siendo punta de lanza en todos los aspectos, también en la arquitectura. Gracias al Colegio y al jurado por este galardón”. Por último, los arquitectos han premiado en la modalidad de arquitecto novel (menor de 35 años) a Luis Miguel Ruiz, María del Lar Ruiz y Miguel Ángel Gilabert por el proyecto ‘La Casa 3×11’ en la calle Capitán Andújar. El jurado considera como brillante resolución de un programa residencial para un solar de reducidas dimensiones. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

