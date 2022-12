Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP prepara las municipales pensando en La Moncloa

sábado 17 de diciembre de 2022 , 20:23h





El Partido Popular de Almería ha celebrado esta tarde la última Junta Directiva Provincial del año 2022 con la vista puesta en 2023, un año clave electoralmente porque el próximo 28 de mayo tendrán lugar las Elecciones Municipales y más adelante está prevista también la celebración de Elecciones Generales. El presidente del PP, Javier A. García ha agradecido a todos los miembros del PP el importante trabajo que diariamente realizan y les ha pedido un esfuerzo aún mayor para que 2023 se convierta en el año en el que el PP consigue el mayor número de alcaldías en la provincia y para que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el próximo presidente de España.

García Molina ha pedido a Gabriel Amat que se sea el candidato del PP de Roquetas a las próximas Elecciones Municipales y ha destacado que durante su andadura política ha ganado siete elecciones municipales, por ello ha manifestado que quiere que siga aportando talento, honestidad y honradez al PP como lo ha hecho hasta ahora.

El presidente del PP almeriense ha recordado que su partido nunca ha tenido tanto peso político a nivel andaluz, un peso que se está traduciendo en más inversiones y proyectos para que Almería siga siendo punta de lanza.

Además ha afirmado que el PP es el partido que mejor representa los intereses de los almerienses y así lo demuestran los resultados de las elecciones. En este sentido ha señalado que “la ilusión por el cambio y las políticas del PP son lo que nos tiene que llevar en 2023 a seguir creciendo consiguiendo el mejor resultado de las municipales de la historia”.

Durante su intervención Javier A. García ha señalado que el PP ya está trabajando para presentar los mejores candidatos a las próximas Elecciones Municipales y ha recordado que muchos socialistas están avergonzados por la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez, por ello se ha dirigido a esas personas y les ha recordado que en el PP caben todos.

“Me dirijo a los dirigentes del PSOE para decirles que muchos de sus militantes se sienten avergonzados y lo peor es que sus dirigentes no se sonrojan cuando dicen que hay que bonificar el agua un 30% y ellos son el único partido político que no ha traído ni una gota de agua a la provincia y además la recorta; o cuando dicen que hay que invertir más en la Alcazaba cuando en tres años se han invertido 8 millones de euros y antes en 15 años se invirtieron 300.000 euros; o cuando afirman que el Materno Infantil se ha hecho gracias a ellos; o cuando piden al Gobierno de Juanma Moreno que finalice la autovía del Almanzora hasta Baza cuando ellos no fueron capaces ni de terminar el tramo que conecta la esta vía con la A-7”, ha explicado.

El presidente del PP se ha referido también a la situación de “desastre y ruina” que está provocando a los españoles el Gobierno de Sánchez con una inflación insoportable y reduciendo penas.

“Los españoles no pueden aguantar medidas que ahogan más a su economía y a un Gobierno que ataca la Constitución. Tenemos un gran trabajo por delante para conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España y todos vosotros sois la alternativa que tienen los almerienses, incluidos los socialistas, porque nosotros gobernamos para todos”, ha afirmado.

Para lograrlo Javier A. García se ha dirigido a los afiliados del PP, a los alcaldes y concejales que son el motor que mueve esta provincia y les ha pedido su implicación para lograr revalidar las alcaldías y ganar más cuota en pueblos donde ahora no gobierna el PP.

“Vosotros sois los protagonistas de la transformación de la provincia de Almería, y tenemos que seguir siendo el partido que más aporta en Andalucía y que será uno de los que más aporte para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente de España”, ha concluido.

Ramón Fernández-Pacheco y Gabriel Amat

Durante la celebración de la Junta Directiva el secretario general del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha dado las gracias a todos y cada uno de los miembros del PP por su trabajo durante estos años y ha pedido a cada uno de los cargos del partido y a los afiliados y simpatizantes que huyan del triunfalismo y redoblen su esfuerzo para conseguir que el PP siga siendo la fuerza política en la que más confían los almerienses.

Ramón Fernández-Pacheco ha subrayado que ha quedado claro que actualmente hay dos formas de gobernar: “el desgobierno de Pedro Sánchez y del PSOE, y el gobierno centrado en las personas de Juanma Moreno y del PP”

“Tanto en la capital, como en los ayuntamientos de la provincia, como en la Junta de Andalucía, los populares estamos demostrando que otra forma de hacer las cosas es posible y que las personas están en el centro de todas nuestras políticas allí donde gobernamos”, ha subrayado.

En este sentido el secretario del PP de Almería ha dejado claro que “el Gobierno de Juanma Moreno va a seguir protegiendo a los andaluces frente a un partido socialista centrado única y exclusivamente en defender a capa y espada los desvaríos de Pedro Sánchez”.

Ramón Fernández-Pacheco ha criticado que el PSOE haya presentado enmiendas al presupuesto de la Junta de Andalucía dirigidas a volver a freír a impuestos a los andaluces con propuestas como la de recuperar, entre otras figuras, la del impuesto de sucesiones y donaciones que tanto trabajo costó quitar.

“Es un pena que los andaluces contemos con un Partido Socialista cuyas principales enmiendas a los presupuestos de todos los andaluces sean auténticos disparates”, ha lamentado.

Por último ha recordado que el PP de Almería cuenta con un equipo fuerte, cohesionado y que puede con todo, que va a seguir trabajando para dar seguridad a los almerienses en un escenario con la mayor estabilidad posible.

Por su parte, el presidente de honor del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado el importante trabajo que se está haciendo en las administraciones donde gobierna el PP siempre en beneficio de la provincia, un trabajo que espera que se transforme en votos en las próximas elecciones municipales para los candidatos del Partido Popular.

“Almería ha estado abandonada por el Gobierno Andaluz del PSOE durante 40 años pero la situación ha cambiado y ahora tenemos que trabajar para conseguir con trabajo, cercanía y equipo ganar nuevamente las elecciones que se avecinan en 2023”, ha explicado.

El presidente de honor del PP ha animado a todas las personas que integran las candidaturas a salir a ganar porque “si no se consigue la mayoría todos se unirán frente al PP”.

“Estamos haciendo un buen trabajo y cumplimos lo que decimos, no como ocurre con el presidente del Gobierno de España. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta los ciudadanos a la hora de votar, si quieren un partido que tiene como líder a Pedro Sánchez, o un partido como el PP Andaluz que ha transformado Andalucía y que cumple con Almería”, ha finalizado.