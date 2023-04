Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP presenta en Níjar sus 103 candidatos del 28M

sábado 29 de abril de 2023 , 21:43h

El vicesecretario nacional de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper y el presidente del PP de Almería han presidido en un acto que ha reunido a más de 2.500 almerienses que han arropado a los alcaldables

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Campohermoso (Níjar) se ha llenado de emoción, intensidad y almerienses para arropar a los 103 candidautras del Partido Popular de la provincia de Almería a las elecciones municipales del 28 de Mayo.

El acto, que ha presidido el vicesecretario nacional de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, también ha contado con la participación del presidente del PP de Almería, Javier A. García, así como el candidato del municipio anfitrión, Níjar, José Francisco Garrido, la alcaldesa y candidata del PP en Laujar, Almudena Morales, que ha representado a los alcaldes del mundo rural en la provincia, y la alcaldesa de la capital, María Vázquez.

Ante más de 2.500 asistentes, los 103 candidatos de cada uno de los municipios y la candidata de la ELA de Fuente Victoria han subido al escenario y se han presentado ante un público que ha llenado de calor y apoyo un acto que jamás olvidarán desde el PP de Almería.

En concreto, el proyecto sólido del PP cuenta con 49 alcaldes que optan a la reelección y 41 nuevas incorporaciones de hombres y mujeres que se van a dejar la piel por sus municipios.

El vicesecretario nacional de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, se ha mostrado emocionado por ver cómo se ha llenado el Palacio de Exposiciones hasta la bandera. Del mismo modo, ha asegurado que “España, Andalucía y Almería es inspiración, ilusión y futuro. España, Andalucía, y Almería se puede comer el mundo, con gente como Javier A. García y toda la familia del PP de Almería”.

También ha puesto en valor a los “103 hombres y mujeres que son valientes para afrontar el reto de ser alcaldes y alcaldesas de su pueblo. Que quieren dedicar su vida por completo a mejorar su pueblo. Es un verdadero honor poder cambiar la vida de las personas y generar las condiciones para puedan salir adelante y mejorar su vida”.

Aemás, Sémper ha asegurado que “el 28 de Mayo nos jugamos la España que queremos en el futuro”. “Nos jugamos el futuro de Almería y nos jugamos unir a los españoles. Este es un país extraordinario que merece la pena. No estamos condenados a tener dirigentes, ministros y un presidente del Gobierno que se mira al Espejo. España merece un futuro luminoso y extraordinario”.

Por último, ha asegurado que “Yo he sido presidente provincial y conozco a muchos. Eres el mejor presidente que hay en toda España. El 28 M que nadie que esté enfadado apueste por los que son gasolina para el enfado y el desengaño y que apueste por el verdadero cambio el del Partido Popular”.

El presidente del PP de Almería, Javier A. García, ha agradecido a todos los asistentes su presencia y ha dedicado unas “gracias mayúsculas” al equipo del PP de Níjar por implicarse en la organización del acto y ha destacado los nexos de unión entre la tierra de Sémper y Almería: “Nos une la pasión por estar en la calle, los habitantes que tienen la provincia de Guipúzcoa y de Almería, prácticamente los mismos; nos une la gastronomía, los pintxos son las tapas de Almería, pero aquí son gratis; nos une también el cine porque en el Festival de Cine de San Sebastián ganó la Concha de Oro una película rodada aquí, en Almería, Sierra Maldita”.

Javier A. García ha resaltado que “el mayor exponente de ser almeriensista y del orgullo almeriense está aquí, con todos y cada uno de los candidatos que presentamos para que sean alcaldes de sus municipios. Personas comprometidas, preparadas, solventes y trabajadores que están ilusionadas, enamorados de su municipio y darían la vida por su pueblo”.

El presidente provincial ha asegurado que el PP gobierna pensando en el bien común y el bienestar de todos, no sólo de quienes nos votan. Dando certidumbre y seguridad con un proyecto absolutamente para todos. Nos presentamos en favor de toda la provincia de Almería. Tenemos una base ancha donde cabe todo el mundo que quiera enriquecer la vida de los almerienses. Aquí caben socialistas de bien que no están de acuerdo con sus dirigentes, los que un día votaron al PP y dejaron de votar por alguna circunstancia. Este es nuestro partido, un partido abierto para todos”.

Por último, ha asegurado que desde el Partido Popular “queremos que Alberto Núñez Feijoo sea presidente por una sola razón: que España lo necesita”.

Una capital comprometida con las personas

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado que “la mejor gestión municipal es la que se apoya en tres acciones sencillas: escuchar, dialogar y trabajar. Y cuando esas tres cosas se hacen bien, se avanza”.

Asimismo, ha subrayado que “nuestras medidas tienen los pies en la tierra, la mano en el corazón y la cabeza fría porque queremos seguir desarrollando en Almería una línea de gestión comprometida con las personas, la sostenibilidad, los barrios, el deporte, el talento y la cultura”.

Además, se ha mostrado ilusionada por hacer de Almería una ciudad con más y mejores comunicaciones, totalmente accesible y cerca de la realidad de las personas”.

Níjar necesita el cambio

El futuro alcalde de Níjar ha dado la bienvenida a todos los candidatos: “No hay nada mas noble que querer a tu tierra y trabajar humildemente para mejorar las condiciones de vida de tus vecinos. Y esa noble tarea, es lo que nos mueve a estos 103 candidatos, a presentarnos a estas elecciones”.

“Esta tarde me vais a permitir que hable en clave interna: Hoy la política en Nijar se basa: en pagas a discreción, contratos de trabajo de 3 meses y obras innecesarias y sin planificar, a 3 meses de las elecciones municipales. No hay nada más, no hay ni una sola idea más”, ha añadido el candidato del PP de Níjar.

Por último, José Francisco Garrido ha asegurado que ”es el momento perfecto para cambiar, es una oportuna histórica para nuestra tierra, nunca había existido la posibilidad de alinear todos los gobiernos bajo las siglas de partido popular, gobiernos serios, gobiernos inversores y comprometidos con los ciudadanos”.

Igualdad de oportunidades para todos

Por su parte, la alcaldesa de Laujar -y diputada de Cultura y Cine-, Almudena Morales, ha participado en el acto como representante de los alcaldes del mundo rural en la provincia: “Los que vivimos en los pueblos pequeños y queremos apostar por ellos, no somos personas que vayamos contracorriente ni rebeldes por naturaleza, ni muchísimo menos, somos personas que simplemente valoramos el lugar donde nacimos o donde nos hemos afincado y queremos trabajar por su futuro, porque creemos en él y porque estamos convencidos de que vivimos en el mejor lugar del mundo”.

Del mismo modo, ha asegurado que “el objetivo claro del PP es conseguir que todos los almerienses sean del municipio que sean, vivan cada vez mejor, que tengan los mejores servicios, oportunidades laborales, ocio, cultura, bienestar y esto evidentemente incluye a todos, desde los más grandes a los más pequeños” y ha recordado que hay tres grandes retos: que los vecinos de los municipios más pequeños quieran vivir en sus municipios, que puedan hacerlo y que seamos plenamente conscientes de lo afortunados que somos.