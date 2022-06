Almería El PP presenta un programa de gobierno para seguir “avanzando y transformando Almería” miércoles 01 de junio de 2022 , 19:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Crespo destaca el importante impulso que ha recibido la provincia en esta legislatura y subraya que el objetivo es que “Almería siga liderando el crecimiento en Andalucía”

La candidatura al completo del PP de Almería ha presentado hoy su Programa Electoral para las Elecciones del 19-J en el emblemático Cerro de San Cristóbal, un lugar en el que la candidata número 1, Carmen Crespo, ha puesto de manifiesto que el PP se presenta a estas elecciones con un “programa ambicioso con propuestas serias, responsables y realistas para dar respuesta y atender las necesidades de los almerienses y seguir avanzando y transformando la provincia de Almería”. Se trata de un programa para una “Almería que el Gobierno de Juanma Moreno ha puesto en el mapa de Andalucía en lugar destacado” con un incremento de la inversión por habitante de un 40% y que avanza muy fuerte con un 58,5% de las exportaciones hortofrutícolas andaluzas del primer trimestre y con un nuevo récord en valor de exportaciones hortofrutícolas almerienses alcanzando los 1.414 millones de euros en el primer trimestre de 2022. Además de liderar la subida del PIB en Andalucía en el último año con un 5,3% de incremento. “El objetivo de este programa es que Almería siga liderando el crecimiento en Andalucía y que continúe teniendo un papel esencial en la Andalucía que crece por encima de la media de España y lidera la creación de empleo, autónomos e inversión extranjera en nuestro país”, ha manifestado. Para lograrlo, Carmen Crespo ha destacado el compromiso del Partido Popular y de Juanma Moreno de seguir bajando impuestos como el de Sucesiones y Donaciones para que los tíos, sobrinos y hermanos, que ya pagan menos que antes, prácticamente no paguen nada por heredar. Además se apuesta por deflactar la tarifa del IRPF para que los trabajadores a los que sus empresas suban el salario por la inflación no tengan que pagar más a Hacienda aunque pasen otro tramo del IRPF. “Necesitamos menos impuestos para seguir avanzando, todo lo contrario a lo que predican el PSOE y los partidos de izquierda que plantean volver atrás y volver a poner el impuesto de Sucesiones y Donaciones si gobiernan”, ha afirmando. AGRICULTURA En materia de Agricultura Carmen Crespo ha destacado el impulso definitivo al Polo de Innovación, la aprobación de un Plan Integral de Frutas y Hortalizas de Andalucía, fundamental para la provincia de Almería y la elaboración de una Ley de Fomento de Producción ecológica de Andalucía que beneficiará a Almería por tener todo el potencial para convertirse también en la huerta ecológica de Europa. En cuanto a las OPFH la número 1 del PP ha recordado que desde 2019 el Gobierno de Juanma Moreno ha destinado a las 35 OPFH de Almería en torno a 180 millones y ha destacado la apuesta por la simplificación de los programas operativos de frutas y hortalizas para darles más posibilidades, así como la incorporación pendiente de determinados tipos de figuras societarias y de la flor cortada y la planta ornamental a este tipo de ayudas. Carmen Crespo también se ha referido al importante impulso que el Gobierno de Juanma Moreno ha dado a los caminos rurales de más de 50 municipios de la provincia y se ha comprometido a continuar con la mejora y modernización en las Oficinas Comarcales Agrarias de la provincia de Almería, así como impulsar la implantación del sistema de trazabilidad de los residuos plásticos agrícolas Trazyplast. PESCA En materia de Pesca la candidata número 1 del PP de Almería ha apostado por la finalización de la tramitación para que el Pulpo Seco de Adra sea reconocido como Especialidad Tradicional Garantizada. Además, ha señalado que el PP continuará apoyando el proyecto de Segunda Venta de la lonja del Puerto de Almería y la terminación de la modernización de la lonja del puerto pesquero de Adra, a lo que ha sumado dotar de un moderno equipamiento a la lonja pesquera del Puerto de Roquetas de Mar y un plan de modernización de las lonjas pesqueras de los puertos de Adra, Carboneras, Garrucha y Roquetas en materia de venta on line. AGUA Respecto al Agua la candidata del PP ha subrayado que “sin agua no hay futuro” y ha recordado que Almería ha sido escenario en estos tres años de obras hidráulicas del Gobierno de Juanma Moreno que suman un coste de 173 millones de euros. Carmen Crespo ha explicado que la inversión en infraestructuras hidráulicas entre 2016 y 2018 en la provincia con el Partido Socialista fue de 15,7 millones de euros, y ha denunciado que “el Gobierno de Sánchez no haya comenzado ninguna obra hidráulica de su competencia en la provincia”. Además, ha afirmado que “seguiremos defendiendo el mantenimiento de los caudales del Trasvase Tajo Segura para garantizar el suministro hídrico para el abastecimiento y riego del levante almeriense”. En esta materia Crespo ha explicado que el PP apuesta por seguir peleando cada gota de agua y por mejorar en todos los aspectos el regadío. En este sentido aboga por un nuevo Plan de modernización de regadíos; el segundo plan de Aguas Regeneradas del Gobierno de Juanma Moreno; la finalización de las obras de abastecimiento en alta de La Pipa a San Cristóbal; las conexiones de agua desalada de Roquetas de Mar y El Ejido; la ejecución del proyecto de garantía de abastecimiento en alta a los municipios del Valle del Almanzora; y los ramales de abastecimiento a los municipios del Campo de Tabernas una vez que el Gobierno de España ejecute la conexión Venta del Pobre-Tabernas. En cuanto a Depuración, la candidata del PP ha destacado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha en esta legislatura todas las oras de depuración de interés de la comunidad, obras que se culminarán porque “no hay nada más ecológico que depurar nuestras aguas”. Además Carmen Crespo ha destacado la apuesta por las depuradoras de interés general del Estado de El Ejido, Adra y Roquetas de Mar; la modernización e incremento de seguridad de las presas de Benínar y Cuevas del Almanzora; o la finalización de las obras de restauración ambiental de los cauces de los ríos Adra, Antas, Andarax y Aguas en la provincia de Almería. En este apartado, la candidata número 1 ha vuelto a exigir al Gobierno de España la ejecución de las infraestructuras hidráulicas de interés general del Estado que están pendientes como la ampliación de las desaladoras de Carboneras, Bajo Almanzora y Campo de Dalías, así como la bonificación del agua desalada para regadío a un precio máximo de 30 cm; o la ejecución de la conducción para agua desalada de la Venta del Pobre a Tabernas. MEDIO AMBIENTE En cuanto a Medio Ambiente Carmen Crespo ha apostado por una “Almería circular”, con puntos limpios en Adra y Pulpí, potenciando la mejora de las vías pecuarias y el desarrollo del nuevo Plan de Infraestructuras Verdes. En este apartado ha puesto en valor el Camino de Santiago a lo largo de toda Andalucía y en concreto en su tramo denominado “Camino Mozárabe”. El esfuerzo inversor en materia de restauración ambiental de las zonas afectadas por incendios forestales es otra de las prioridades del PP, entre ellas las relativas al incendio de Terque, Huécija y Enix. Además, desde el Partido Popular proponen poner en marcha un nuevo Plan de renovación de Equipamientos Publicos en Espacios Naturales protegidos como el de Cabo de Gata y su red de senderos. En cuanto al Infoca, la candidata popular apuesta por nuevos centros de defensa forestal, subcentros y pistas de aterrizaje, así como la mejora de los mismos entre ellos el Cedefo de Serón y los Subcedefos de Laujar y Abla. Como no, el PP seguirá defendiendo la importancia de la caza sostenible en la provincia de Almería en zonas como la Sierra de los Filabres, Sierra María, los Vélez o la comarca de Serón. SANIDAD En materia de Salud, el Partido Popular recoge en su programa seguir desarrollando las inversiones en nuevos hospitales y centros de salud, así como la ampliación y mejora de los existentes. Por supuesto, el hospital de Alta Resolución de Roquetas sigue siendo una prioridad, como el edificio de Consultas Externas de Torrecárdenas, el nuevo edificio de Nefrología y Administración del Hospital La Inmaculada, la ampliación de Urgencias y UCI en Torrecárdenas, nuevos centros de salud en El Ejido, Mojácar, Albox, Benahadux, Almería, Huércal-Overa, Huércal de Almería, Taberno, Berja o Adra. Y por supuesto, el PP no renuncia al PET TAC cuyas obras ya se están llevando a cabo en el Hospital de Torrecárdenas. FOMENTO En materia de Fomento Carmen Crespo ha puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar la integración del AVE en la ciudad con la Sociedad Almería Alta Velocidad. Por supuesto, la culminación de la Autovía del Almanzora, impulsar el nuevo acceso Norte a Almería, desarrollar el eje viario del Poniente, fomentar la conexión del Puerto de Garrucha con la Autovía del Mediterráneo A-7, la variante costera de Mojácar, el acceso al puerto de Garrucha, el Puerto Seco de Níjar, la vía cicloturista o carril bici entre la Urbanización de Roquetas der Mar y Almerimar (El Ejido), impulsar los itinerarios ciclistas de conexión de los términos municipales de Almería y Níjar por la costa o la unión de los municipios del Valle del Andarax entre sí a través de la vía verde. La candidata del PP ha señalado que su partido apuesta también por renovar su compromiso con la Ruta Aérea Almería Sevilla, y ha pedido al Gobierno de España que se involucre para que la ruta Almería-Madrid sea de servicio público. Por último se ha comprometido a brindar apoyo y colaboración para dotar a la provincia de las infraestructuras ferroviarias que se consideran totalmente necesarias como puede ser el cercanías del Bajo Andarax o del Poniente. EDUCACIÓN Y JUSTICIA En materia de Educación Carmen Crespo ha señalado que el objetivo del Partido Popular es seguir eliminando aulas prefabricadas a través del Plan de Infraestructuras Educativas. Para ello se apuesta por la construcción de nuevos centros educativos a lo largo de la provincia y la mejora y ampliación de otros. Entre los centros escolares que se van a impulsar están un nuevo CEIP C-2 en Huércal-Overa; nuevos CEIP C-2 en la zona de Retamar y en la zona de la Vega de Acá-Almería; nuevos IES en la zona de Nueva Almería y en Los Molinos; construcción de un nuevo CIEP en Ejido Sur y un nuevo IES en Almerimar. Además esta legislatura se concluirán también las obras del nuevo IES de Huércal de Almería y el nuevo CEIP C-2 en Almerimar. Y en materia de Justicia, no hay que olvidar que el Gobierno de Juanma Moreno ha avanzado para dignificar la Administración de Justicia con nuevas infraestructuras y mayor dotación de personal, con una inversión jamás hecha antes, en modernizar sedes judiciales y acabar con la dispersión de edificios que supone un gasto en alquileres. Aunque queda mucho por hacer, la candidata del PP ha señalado que entre las propuestas de su partido en la provincia “nos comprometemos a llevar a cabo el acondicionamiento y puesta en marcha definitiva de las nuevas sedes judiciales de Huércal-Overa, Roquetas de Mar y Vera”. VIVIENDA, CULTURA Y PATROMINIO En cuanto a vivienda, Carmen Crespo ha considerado una prioridad la implantación del Bono Joven de Alquiler con 5,9 millones que beneficiará a 985 jóvenes. El avance en las Áreas de Regeneración Urbana de Pescadería-Avenida del Mar y El Ejido Centro, o el impulso y actuaciones de regeneración de espacios públicos como las islas ambientales de Abla o del centro urbano de Pulpí y de Vera. Y en lo relativo a Cultura, la número 1 del PP ha destacado el compromiso de seguir apostando por el Conjunto Monumental de la Alcazaba con proyectos de restauración en la Muralla Norte del Segundo Recinto, la restauración de la Muralla Sur, de la Muralla del Cerro de San Cristóbal o la mejora de la red de abastecimiento y riego. Además el PP va a trabajar en la dotación de un centro de interpretación para el yacimiento arqueológico de Los Millares y seguirá impulsando la candidatura de la declaración del yacimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y por supuesto se acometerá la rehabilitación integral del Castillo de Vélez Blanco. Por último en esta materia ha recordado que el PP seguirá apoyando al tejido cultural de la provincia con todas las líneas de subvenciones, se mantendrá el compromiso con las cofradías y hermandades, se volverán a convocar las subvenciones de Arte Sacro y se apostará por el Centro Andaluz de la Fotografía y nuevamente por la Orquesta Ciudad de Almería, máximo referente y exponente de la vida cultural de la capital y de la provincia almeriense en lo que a música se refiere.

