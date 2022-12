Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar El PP rechaza la Ley de Reconciliación de Vox porque "no aporta nada" facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ni tan siquiera será debatida La Proposición de Ley de Reconciliación de Vox en el Parlamento de Andalucía, ni tan siquiera será debatida, porque "no aporta nada nuevo" según ha argumentado el Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno Bonilla, que ha rechazado debatirla en el plenario. Así, el Consejo de Gobierno, tras analizar las competencias estatutarias, así como el contexto legal internacional en el que se enmarca la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada en Andalucía, resalta que "En definitiva, la proposición de ley presentada no añade valor a los instrumentos tanto legislativos como operativos de los que dispone la Comunidad Autónoma de Andalucía para garantizar el cumplimiento de los objetivos y los principios establecidos por nuestro Estatuto de Autonomía y por el documento de la Organización de las Naciones Unidas «Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad», y que permiten al Gobierno andaluz cumplir con sus deberes competenciales." De hecho, Vox proponía "la creación de una Comisión de Exhumaciones con la función de resolver las solicitudes para la localización, excavación de fosas, exhumación, traslado e inhumación de víctimas en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andalucía." pero el Gobierno recuerda que "La Administración de la Junta de Andalucía ya cuenta con un órgano que desarrolla esta función, el Comité Técnico de Coordinación, previsto en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra, cuya composición y funcionamiento, regulados mediante Orden de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de 9 de julio de 2013, contribuyen significativamente al cumplimiento de los fines perseguidos por la normativa reguladora en materia de memoria democrática." La Proposición de Ley de Vox se centraba en el periodo republicano y la posterior Guerra Civil, pero no pasaba por alto el periodo franquista y la represión de la dictadura, a la que ni siquiera califica como tal. De hecho, justifica la situación durante el franquismo en el contexto de la Guerra Mundial, y alude a su "generosidad" en la celebración de los "25 años de paz"... si bien los presos políticos siguieron existiendo, los partidos opositores siguieron prohibidos, se mantuvieron condenas a muerte, y los exiliados siguieron si poder regresar a su patria. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

