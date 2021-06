El PP reclama en Pleno al Gobierno rebajar el recibo de la luz

miércoles 30 de junio de 2021 , 22:42h

El Grupo Popular solicitará también mañana viernes el rechazo a la decisión “discriminatoria”, que excluye a Almería del restablecimiento de líneas ferroviarias tras el estado de alarma





El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno Ordinario del próximo viernes 2 de julio dos mociones, una para instar al Gobierno de España a bajar el precio de la luz actuando sobre impuestos y costes regulatorios y una segunda rechazando la decisión discriminatoria de Renfe Viajeros excluyendo Almería del restablecimiento de líneas ferroviarias tras el estado de Alarma.



La petición que los populares elevan a pleno instando al Gobierno a bajar el precio de la luz incluye la propuesta de diversas medidas para evitar dicha subida, como rebajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello la Ley 15/2012, de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. También propone modificar la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para reducir el coste de la factura eléctrica, a través de la reducción de costes regulatorios, haciendo que la deuda del sistema eléctrico sea financiada íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.



En su petición los populares recogen también la necesidad de simplificar el recibo de la luz, facilitando con ello una mayor comprensión hacia el consumidor, así como la puesta en marcha de una campaña de información que explique de forma “sencilla y comprensible” la nueva tarifa de la luz.



Medidas y recomendaciones aprobadas en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que hace suyas el Grupo Municipal Popular en esta moción en la que expone que España es el cuarto país de la Unión Europea en la que sus residentes pagan más por la electricidad. Subraya además como dato que, en el último año, la factura de la luz se haya incrementado en un 44%, recordando además que en España, menos de un 40% de la factura de la luz, depende del precio de la electricidad y el mercado, siendo mayoritariamente sus costes derivados de la gestión política y los impuestos.



En este sentido, recuerdan los populares los cambios de criterio aplicados por el Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a la aplicación del IVA en la factura. Primero, rechazando la bajada en el porcentaje del IVA aplicada a la electricidad, cuando en otros países europeos se ha extendido esta medida. Después, desdiciendo su anterior posición, bajando el IVA al 10%, una bajada “trampa”, a juicio de los populares, con horizonte “temporal y muy acotada, no para todos los consumidores, dejando fuera a sectores tan necesitados como las pymes”, lamentan.



Censura además el Grupo Municipal Popular que el Gobierno haya optado por implantar una tarifa con tres tramos horarios “restringiendo la libertad de elección de los consumidores y obligándolos a cambiar sus hábitos de vida, que no todos los españoles podrán hacerlo, si quieren tener alguna posibilidad de ahorrar en su factura de la luz”.



“Aunque afirme que estas nuevas tarifas permitirán que se produzca una bajada general de la factura de la luz, la realidad es muy diferente, ya que con esta medida 11 millones de españoles, entre ellos miles de almerienses, verán incrementada su factura”, denuncian.





Trato discriminatorio tren

El Grupo Municipal Popular buscará además el apoyo del Plenario para rechazar la política de exclusión y discriminación que Grupo Renfe y por ende el Gobierno de España muestran hacia la ciudad y la provincia de Almería, tras la última muestra por la que se han negado a restablecer, tras levantarse el estado de alarma, los servicios ferroviarios que comunican Almería con Madrid y Sevilla y que fueron reducidos con motivo de la pandemia, obviando la petición expresa y unánime realizada a nivel institucional por el Ayuntamiento de Almería.



Insistiendo en la importancia que la mejora de las condiciones e infraestructuras ferroviarias merece, reiteradamente reclamada, la moción elevada a Pleno por los populares insta nuevamente a Renfe Viajeros, y al Gobierno de España, como miembro de la sociedad del Grupo Renfe, a la recuperación inmediata de las circulaciones anteriores a las restricciones de la etapa COVID, con la recuperación de la segunda circulación diaria con Madrid y el incremento del número de servicios ofertados con Sevilla y Granada, haciéndolo coincidir todo ello con la puesta en marcha de una campaña de marketing, incluida la implantación de la denominada Tarifa Alcazaba, que permita promocionar y recuperar el protagonismo del tren.



Con esta moción, el Grupo Municipal Popular recuerda como la decisión de Renfe Viajeros de excluir a Almería del restablecimiento de líneas ferroviarias tras levantarse el estado de alarma, una demanda por parte de la sociedad civil almeriense y aprobada en Pleno por la Corporación Municipal el pasado mes de mayo, viene de nuevo a significar un menosprecio y discriminación hacia la provincia de Almería en su histórica reivindicación por una mejora de las comunicaciones ferroviarias.



“Almería vuelve a quedar postergada ante la oportunidad que supone el aumento en la movilidad y el fin de no pocas restricciones que han venido acompañadas del estado de alarma”, recoge el cuerpo de la moción, “una decisión, en connivencia con el Gobierno de España, que supone un nuevo agravio comparativo, uno más, en la actual coyuntura económica y en el marco de unas fechas en las que Almería pretende y puede explotar su potencial turístico, siempre de la mano de unas necesarias y buenas comunicación”, concluyen los populares.