Capital Fernández-Pacheco reclama al Gobierno concreción sobre los fondos Covid miércoles 30 de junio de 2021 , 22:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde de Almería ha participado en el Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare ya “si va a dar luz verde a los fondos de ayuda Covid prometidos, ya que son absolutamente imprescindibles para las Entidades Locales, especialmente, aquellas que no tienen remanentes de tesorería para poder seguir atendiendo las necesidades de los vecinos”.



Así lo ha expresado el primer edil almeriense tras la reunión del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde los alcaldes y presidentes de Diputación populares han señalado la importancia de comenzar a negociar ya con Hacienda soluciones para la asfixia financiera y el estrangulamiento que va a provocar en las arcas municipales la liquidación negativa de las entregas a cuenta del año 2020, que provocará que las Entidades Locales tengan que devolver al Estado en torno a 3.000 MM€.



Fernández-Pacheco recuerda que fue la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que se comprometió a habilitar un fondo de, al menos, 3.000 millones de euros contra el Covid, “pero más de un año después del inicio de la pandemia las entidades locales seguimos sin ver ni un céntimo de euro”.



En relación a este punto, el vicepresidente de la Federación y alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha indicado que la situación que va a generar este hecho “es una bomba de relojería que nos va a estallar sí o sí” por lo que ha insistido en la necesidad de que la FEMP comience ya a trabajar en buscar soluciones junto al Ministerio de Hacienda.



Abundando en ello, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha señalado que “los datos de pago a proveedores y las liquidaciones negativas son cifras que van a provocar un problema de calibre superior a todos los ayuntamientos” y ha urgido a “empezar las negociaciones con Hacienda desde este momento”.



En relación a los fondos europeos, García Urbano ha puesto de relieve la preocupación que generan tres cuestiones, la metodología, pues se financian proyectos y no necesidades y habrá muchos ayuntamientos que no puedan optar a estos fondos al no tener capacidad para presentar proyectos; la equidad territorial en la distribución de los fondos y, por último, la velocidad, ya que, según ha señalado, “vamos avanzando pero no con la agilidad necesaria”.



En otro orden de cosas, los vocales populares han expresado su oposición al proyecto de ley de Residuos por ser contrario a la autonomía local al imponer obligatoriamente una tasa a las Corporaciones Locales que refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos.



Así, el alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Haciendas Locales, José María Bellido, ha defendido que si se amplía en el Congreso de los Diputados el plazo de enmiendas a la norma "la FEMP estudie nuevamente el texto del proyecto de ley y formule alegaciones para mejorar una norma que contraviene expresamente la autonomía individual de cada municipio para la organización tributaria de sus Haciendas".

