El PP recuerda que el Hospital lo construirán Ayuntamiento de Roquetas y Junta

martes 16 de febrero de 2021 , 18:55h

José Juan Rodríguez: “El PSOE no tiene vergüenza para mentir, todo el mundo sabe que el Hospital se va a hacer gracias a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno y gracias al impulso de Gabriel Amat”







El portavoz del Partido Popular de Roquetas de Mar, José Juan Rodríguez, ha respondido “atónito” a las declaraciones realizadas por el secretario general de los socialistas de Almería, José Luis Sánchez Teruel, quien se ha atrevido a decir que el Hospital de Roquetas de Mar será una realidad gracias a Pedro Sánchez.



“Me daría la risa escucharlo sino fuera por lo lamentable que supone que el secretario general del PSOE salga a mentir de forma tan descarada a los almerienses, que saben perfectamente lo que ha luchado el alcalde de Roquetas de Mar por el Hospital, una lucha que no logró respuesta durante quince años ante el gobierno socialista en la Junta y que ahora, gracias a Juanma Moreno, en solo dos años, se ha conseguido”, ha declarado: “Se lo dejo muy claro al PSOE: el Hospital de Roquetas de Mar es una realidad gracias al Partido Popular”.



José Juan Rodríguez ha recordado los viajes que en estos quince años ha realizado el propio Gabruiel Amat a Sevilla para solicitar que se realizara el proyecto, “viajes a los que ha invitado en varias ocasiones a los socialistas a acompañarle, y no han querido, viajes en los que siempre encontraba un ‘no es el momento’ por respuesta, hasta que llegaron las elecciones andaluzas y vinieron los socialista a Roquetas a firmar un convenio nulo”.



El portavoz popular ha querido, en este sentido, refrescar la memoria de Sánchez Teruel y del PSOE roquetero sobre ese convenio vacío y que se anunció el mismo día que se convocaron las elecciones: “Ni tenía partida presupuestaria ni la Junta socialista pretendía llevarlo a cabo, ya que quiso colarnos una cláusula por la que podían echarse atrás en cualquier momento. Cuando el PP llegó al Gobierno de la Junta y buscó el expediente del Hospital es que ni estaba el proyecto que ya pagó el Ayuntamiento en su día, lo tenían arrinconado lleno de polvo. Ya me dirá el señor Sánchez Teruel si eso es de recibo”.



“Intentaron engañar entonces y siguen dos años después con lo mismo. Nos dejan atónitos”, insiste el portavozpopular.



Rodríguez se ha preguntado por ello “si no les da vergüenza hacer así este ridículo, cuando toda Roquetas y toda Almería sabe quién ha peleado por el Hospital y quién lo ha hecho posible. Es más, es que tenemos al portavoz socialista en Roquetas de Mar dando vueltas sobre este tema sobre el que incluso pidió un pleno extraordinario para, dijo, pedir explicaciones de por qué no estaba ya hecho. Es para quedarse perplejo”.



“Efectivamente, se firmó un protocolo en 2005, cuando el Partido Popular empezó a pedir el Hospital. También se ofreció a la Junta socialista pagar la construcción con fondos municipales; el Ayuntamiento pagó incluso la redacción del proyecto y buscó la forma de financiar su construcción, pero entonces tampoco quisieron porque tenían que equiparlo y ‘no era el momento’ por la crisis. Y después de otros diez años de decir que no, vinieron en 2018 a firmar un convenio vacío. Ahora, cuando Juanma Moreno llega, licita la actualización del proyecto, busca fondos para hacerlo y lo prioriza con fondos europeos, entonces ha sido gracias a ellos. ¿Quién decide a dónde dedicar los fondos europeos? ¿Cuántos fondos europeos recibió la Junta de Susana Díaz y no hizo el Hospital y ni siquiera dejó que lo hiciera el Ayuntamiento? De verdad que es impresionante tanta cara dura y un drama para los almerienses tener un PSOE sin vergüenza ninguna”, finaliza.