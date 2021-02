Almería Los afectados por el incendio de Atochares siguen en la calle martes 16 de febrero de 2021 , 19:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



Ante la catástrofe humanitaria de Atochares, Anticapitalistas reclama atención inmediata y alternativas habitacionales, para las más de 500 personas afectadas por el incendio del asentamiento chabolista y también para las más de 4000 que viven en estas condiciones en toda la provincia.



El incendio del pasado sábado en el asentamiento chabolista de Atochares (Níjar) dejó a varios cientos de personas sin el techo bajo el que se cobijaban, además de perder enseres, documentación y ahorros. Al suceso se desplazaron ONGs, Ayuntamiento y personas a título particular, sin embargo, Anticapitalistas denuncia que a día de hoy no se ha proporcionado una solución habitacional ni respuesta urgente suficiente a las necesidades tan básicas como techo, agua y comida



La organización ha denunciado en numerosas ocasiones la situación de los asentamientos chabolistas de la provincia y ahora vuelve a reclamar que la administración local y andaluza tomen medidas en el asunto “no es de recibo que ante esta catástrofe humanitaria el Ayuntamiento de Níjar no le dé una alternativa habitacional al menos temporal a estas personas, muestra falta de humanidad. Ni siquiera han puesto a disposición de estas personas los recursos que tiene el ayuntamiento, es como si estas personas no vivieran en el municipio.” “Si las viviendas afectadas estuvieran en el centro del pueblo ¿también habrían dejado durmiendo en la calle a las vecinas?” ha declarado Diego Crespo, diputado Andaluz y militante de Anticapitalistas.



Numerosos activistas y ONGs por los derechos humanos reclaman desde hace años solución habitacional digna, y el propio relator de la ONU para la pobreza incluyó en su informe hace más de un año que en los asentamientos de Huelva y Almería se vive peor que en un campo de refugiados o como animales, en chabolas madera, ladrillo o plásticos reutilizados de los invernaderos, sin luz ni agua potable. “No debemos olvidar que quien vive en estos asentamientos son trabajadores y trabajadoras del campo almeriense, son aquellos que madrugan y que se parten el lomo recogiendo las hortalizas de Almería en los invernaderos y ahora han perdido lo poco que tenían” ha recalcado el diputado tras ir a la zona afectada a colaborar en las tareas urgentes de reparto de alimentos.



Para Crespo "este incendio no es un accidente sino es consecuencia de las condiciones de vida que se obliga a tener a miles de trabajadores y del campo almeriense, no es casualidad sino que es el sometimiento de las administraciones públicas a los intereses del capital, a los intereses de determinadas empresas agrícolas (en muchos casos en manos de fondos buitres de inversión) y a unos intereses económicos concretos que necesitan trabajadoras y trabajadores precarios, sin derechos laborales, sin un techo digno, con más facilidades para explotarlos y seguir aumentando su tasa de beneficios".

