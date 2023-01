Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP se une a los regantes contra el recorte del trasvase Tajo-Segura

miércoles 11 de enero de 2023 , 13:29h

El Ministerio de Transición Ecológica en Madrid ha sido hoy el epicentro de la concentración en la que regantes y agricultores de la provincia de Almería han participado, arropados por diputados, senadores, parlamentarios, alcaldes y concejales del Levante almeriense, y miembros del Gobierno Andaluz, para defender el trasvase Tajo-Segura, vital para garantizar el presente y futuro en esta comarca almeriense.

El diputado nacional, Miguel Ángel Castellón, ha explicado que de este trasvase depende el abastecimiento de 150.000 habitantes y el riego de 23.000 hectáreas de cultivo por lo que ha insistido en la necesidad de que se lleve a cabo una gestión solidaria del agua alejada de prejuicios ideológicos. En este sentido ha criticado la decisión unilateral del Gobierno de España de recortar el trasvase hasta los 7,5 hectómetros cúbicos, y solo para abastecimiento, poniendo en peligro el futuro del Levante almeriense. A ello hay que sumar además la revisión de los caudales ecológicos que vislumbra un nuevo recorte por lo que Miguel Ángel Castellón pide “prudencia y mantener la situación actual de los caudales junto a la inversión y realización de las obras hídricas que necesita la provincia”.

“Pedro Sánchez tiene que apartar su radical visión ideológica de un asunto vital que es el sustento de miles de familias de Almería”, asegura.

Castellón ha exigido al Gobierno de Sánchez que escuche los gritos desesperados de un sector que es el principal motor económico de la provincia de Almería y que de llevarse a cabo el recorte previsto por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, supondría la pérdida de miles de empleos y de miles de hectáreas de cultivo. “Sería un rejón de muerte para el Levante y el Almanzora en la provincia de Almería”, explica.

En este sentido ha agradecido al Gobierno Andaluz su defensa a ultranza de este trasvase y ha criticado la decisión arbitraria y sin respaldo de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, una medida que va a perjudicar gravemente a los agricultores almerienses que lo tendrán realmente complicado para sacar adelante sus cosechas.

El diputado del PP aboga por aprovechar todas las fuentes hídricas y recuerda que la alternativa al cierre de este trasvase es el consumo de agua desalada, cuyo precio en la actualidad alcanza 1,40 euros por metro cúbico más IVA para el agricultor. Por ello insta al Gobierno central a bonificar el agua desalada para que no supere los 0,30 céntimos el metro cúbico, una medida que permitiría al sector un pequeño respiro tras la escalada de los costes de producción que ha supuesto un varapalo importante para agricultores y regantes.

Por último Miguel Ángel Castellón ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que ejecute las obras de interés general del Estado que están pendientes en la provincia de Almería como por ejemplo la ampliación de la desaladora de Dalías y Carboneras y la construcción -de una vez por todas- de la Desaladora del Bajo Almanzora. Así como la conexión entre Tabernas y la Venta del Pobre, que vendría a paliar al déficit hídrico que sufre esta zona de la provincia.

“Es una prioridad que el Gobierno de Sánchez ejecute con urgencia las infraestructuras hídricas de su competencia. Le exigimos que no deje pasar la oportunidad de los fondos Next Generation porque esto no es una opción ya que se convertiría en una condena para una tierra como Almería que no contaría con estas obras en muchos años”, concluye.