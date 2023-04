Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

PP: “nueva bofetada del PSOE imposibilita que 50 hm3 del Júcar lleguen al Levante”

miércoles 19 de abril de 2023 , 15:08h

S. Torregrosa lamenta que “el PSOE de Almería se arrodille a los intereses de Sánchez por encima de la defensa de los regantes de la provincia”

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Maribel S. Torregrosa, ha defendido hoy una Proposición No de Ley en el Parlamento Andaluz relativa al recurso que ha interpuesto el Gobierno de Juanma Moreno ante el Tribunal Superior tras la “decisión injusta, injustificable e infame” del Gobierno de Pedro Sánchez de recortar el agua del Trasvase Tajo-Segura que llega al Levante y Norte de la provincia de Almería. Una decisión unilateral del Gobierno central basándose únicamente en criterios políticos e ideológicos sin tener en cuenta los informes técnicos, medioambientales, sociales y económicos que hablan del gran perjuicio que esta medida supone y que no beneficia absolutamente a nadie ni a nada.

Maribel S. Torregresa ha agradecido tanto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, su defensa de la transferencia más importante entre cuencas de toda España, agua indispensable para la supervivencia y modo de vida de cientos de familias almerienses desde hace más de 43 años.

La parlamentaria del PP ha explicado que para Almería es vital la solidaridad del agua que aparece en la Constitución y por ello es que en nuestra provincia “somos conscientes del valor de cada gota de agua, lo que nos ha hecho ser punteros en el aprovechamiento, planificación y gestión de los recursos hídricos”, y ha denunciado nuevamente el “maltrato mayúsculo y humillante de los gobiernos socialistas a esta tierra” en primer lugar con la derogación del Trasvase del Ebro y ahora con este nuevo recorte del Trasvase Tajo-Segura a través del incremento de los caudales mínimos ecológicos.

Maribel S. Torregrosa ha dejado claro que tanto el Gobierno Andaluz como el Grupo Popular están de acuerdo en el establecimiento de unos caudales mínimos ecológicos que es de lo que hablan las sentencias del Tribunal Supremo, pero otra cosa muy diferente es el mínimo que ha establecido de manera unilateral el Gobierno de España, incrementándolo de los 6 m3/seg. a los 8 m3/seg, lo que supone un “golpe casi de muerte” para la agricultura del Levante y Almanzora.

Además, tras el nuevo recorte aprobado por el Gobierno de Sánchez el pasado 24 de enero, ya se están vaciando los pantanos de cabecera, “medida que no tiene ningún sentido y que no beneficia a nadie porque esa agua se tira al Atlántico”.

A todo esto hay que sumar la “última bofetada del Gobierno de Sánchez a los agricultores del Levante y Almanzora” después de que el Ministerio de Transición Ecológica se haya opuesto al acuerdo que los regantes de Aguas del Almanzora tenían con los regantes de la Acequia Real del Júcar.

“Los regantes de Almería iban a pagar 14 millones de euros en cinco años a los del Júcar a cambio de recibir 10 hm3 de agua durante cinco años. De esta forma la provincia recibiría 50 hm3 de agua, no llega al 1% del agua que lleva el río, y los regantes del Júcar recibirían esos 14 millones para afrontar la tan necesaria modernización de regadíos que conlleva un ahorro de agua y que se comprometieron a utilizar en la mejora del hábitat de la Albufera”, ha explicado.

Maribel S. Torregrosa ha denunciado que una vez más “el Gobierno de Sánchez ha puesto por delante la ideología al sentido común y a buscar soluciones, tomando una decisión unilateral que frena un acuerdo que beneficiaba a todos”.

Finalmente, la parlamentaria almeriense ha lamentado que el PSOE de Almería no haya visitado ni llamado a los regantes del Levante para conocer la “realidad cruel” en la que los deja este recorte y ha criticado que no defiendan a su tierra y prefieran arrodillarse a los intereses políticos de Sánchez, demostrándolo hoy una vez más al no dar la cara en la Comisión de Agricultura ningún diputado de Almería y haya sido una diputada por Córdoba la encargada de defender el posicionamiento del Partido Socialista respecto a una iniciativa que afecta a nuestra provincia.