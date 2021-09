El PP tacha al Gobierno de Sánchez de ser el “mayor enemigo” de la economía almeriense

viernes 24 de septiembre de 2021 , 16:14h

Hernando y Rodríguez-Comendador piden al Ejecutivo que actúe para abaratar el precio de la luz, los carburantes y la cesta de la compra





Los senadores del Partido Popular de Almería, Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez, han destacado hoy las “dificultades” a las que van a tener que seguir haciendo frente los almerienses en los próximos meses como consecuencia de la política que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, incapaz de gestionar la crisis tarifaria de la electricidad que está provocando efectos colaterales como el incremento de la cesta de la compra que ya notan todos los ciudadanos en sus bolsillos.



Hernando se ha mostrado preocupado ante el aumento continuo de los costes de producción para toda la economía almeriense y ha afirmado que las medidas del Gobierno están provocando que una provincia enormemente exportadora como la nuestra sea cada vez menos competitiva.



En rueda de prensa el senador del PP ha recordado como en el mes de mayo ya advirtió que los tramos horarios impuestos al consumo de energía iban a suponer un incremento del 20% del precio de la factura de la luz y ha pedido al Gobierno de Sánchez que actúe y tome nota de las medidas anunciadas por el Partido Popular que supondrían una reducción del 20%.



En este sentido ha insistido en que es necesario volver a los tramos horarios anteriores y reabrir la central térmica de Carboneras ya que según ha explicado el precio de la tarifa, aun pagando los derechos de emisión de CO2, no superaría los 90 euros el megavatio, mientras que hoy el precio de la luz es de 178 euros el megavatio, el doble de lo que costaría la producción de la central térmica de Carboneras que es una de las más limpias del planeta gracias a la importante inversión que se hizo hace ocho años para reducir las emisiones de CO2.



Rafael Hernando ha pedido al Gobierno que deje de hacer “demagogia” y le ha recordado que sus medidas han provocado también un aumento del 20% del precio de la gasolina y del gasoil terrible para la economía almeriense.



“En Almería todo lo que producimos, nuestras frutas y hortalizas o la piedra natural, lo exportamos a Europa y a otros lugares el mundo, por lo que el transporte es un sector esencial cuyos costes de producción repercuten directamente en el precio final del producto”, ha manifestado.



Hernando ha señalado que su grupo parlamentario va a seguir pidiendo al Gobierno en el Senado y en el Congreso que deje de frivolizar y aplique medidas sencillas y concretas que nos hagan más competitivos y que no supongan, como ya está ocurriendo, un incremento de la inflación del 3,3%.



Por su parte, el senador Luis Rogelio Rodríguez ha manifestado que a pesar del triunfalismo del Gobierno de Sánchez y de las medidas de impulso puestas en marcha por la Junta de Andalucía que han favorecido el incremento en un 3% del número de autónomos en nuestra provincia, el impacto de los errores del Gobierno de España hace que a día de hoy todavía tengamos 4.000 personas en paro más que hace dos años y 3.000 almerienses en ERTE.



“Nos preocupa la propaganda utilizada por el Gobierno para trasladar a los ciudadanos una falsa realidad. Hoy tenemos más parados que antes de la pandemia, hay muchas familias que no llegan a fin de mes y el Ingreso Mínimo Vital ha sido un fracaso porque solo ha llegado a la tercera parte de los solicitantes”, ha explicado.



Luis Rogelio Rodríguez ha pedido al Ejecutivo que no siga manteniendo un discurso alejado de la realidad y deje de engañar a los españoles y almerienses con políticas que ponen en jaque la recuperación y la credibilidad internacional de España.