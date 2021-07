El PP vuelve a preguntar en el Congreso sobre el futuro de la Estación de Tren de la capital

viernes 23 de julio de 2021 , 20:49h

El diputado Juan José Matarí quiere saber cuál será su uso y si el Pedro Sánchez mantendrá el compromiso del Gobierno del PP de cederlo al Ayuntamiento de Almería

El Partido Popular de Almería volverá a preguntar en el Congreso de los Diputados sobre los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para la Estación de Ferrocarril que, de momento, sigue cerrada al público. Así lo ha anunciado el diputado nacional, Juan José Matarí, quien ha revelado que, junto a Miguel Ángel Castellón, ha registrado cuatro preguntas que son de especial interés para los almerienses que, a día de hoy, no conocen cuál será su futuro inmediato.



En este sentido, el diputado quiere saber cuál será su uso y si el Gobierno de España mantendrá el compromiso que adquirió el exministro Íñigo de la Serna de ceder gratuitamente el inmueble una vez restaurado al Ayuntamiento de Almería.



Del mismo modo, Matarí y Castellón han preguntado sobre el plazo que tiene previsto el Ministerio y ADIF para concluir la restauración y qué actuaciones plantean para evitar el deterioro de las actuaciones ejecutadas.



“Es inconcebible que el Gobierno de España no sólo no haya concluido esta obra que comenzó en la etapa del PP, sino que, ni siquiera, se haya planteado cuál es el futuro de la estación. Ya se han restaurado, tras cinco años, la fachada, la cubierta y el vestíbulo, pero la realidad es que hoy está cerrada al público y a la espera de que se decidan qué va a ser de este emblemático edificio”, ha asegurado Matarí.



Del mismo modo, el diputado nacional ha recordado que a pesar de que el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, ha solicitado varias reuniones con ADIF y el Ministerio para saber el futuro de la Estación y si mantiene el compromiso adoptado por el Gobierno del Partido Popular de cesión al Ayuntamiento, una vez restaurado totalmente.



Por su parte, el alcalde de Almería y secretario general del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que en los últimos dos meses, desde el Ayuntamiento, como ya antes hicimos con el ministro de Transportes, "hemos remitido sendos escritos solicitando un encuentro, presencial o virtual, con la presidenta de Adif para conocer las intenciones del Gobierno para el futuro uso o servicio previsto para la antigua estación y de qué modo podría colaborar el Ayuntamiento en que esta simbólica construcción recupere el protagonismo cotidiano que siempre ha tenido en la ciudad de Almería".



A su juicio, "el interés común que ambas administraciones compartimos por solucionar las necesidades del conjunto de la sociedad almeriense debería posibilitar una reunión en el menor plazo de tiempo posible para determinar el futuro del edificio, en desuso desde hace más de quince años. Sin embargo, seguimos sin obtener respuesta desde el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que lamentamos profundamente porque a quien perjudican no es al Ayuntamiento, sino al propio edificio y a los almerienses, a los que nos privan de disfrutar de uno de los inmuebles más emblemáticos y bonitos de la ciudad".