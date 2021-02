El PPA destaca el “potencial exportador” de la agricultura de Almería

viernes 26 de febrero de 2021 , 17:36h

José Ramón Carmona, Aránzazu Martín y Matilde Díaz han visitado la empresa Bio Campojoyma, ubicada en Campohermoso, y líder en hortalizas ecológicas en España





El portavoz de Agricultura del PPA, José Ramón Carmona, junto a la Delegada de Agricultura, Aránzazu Martín, la diputada de Fomento de Empleo Agrario, Matilde Díaz, y el diputado de Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior, Antonio Jesús Rodríguez, han visitado la empresa Bio Campojoyma, ubicada en Campohermoso (Níjar), una empresa líder en hortalizas ecológicas en España que cuenta con 250 hectáreas de hortícolas y otras 160 hectáreas propias de cítricos, a lo que hay que sumar 120 hectáreas de hortícolas de agricultores asociados.



Carmona ha destacado la importancia de empresas punteras como Bio Campojoyma, que en la actualidad cuenta con más de 500 trabajadores de los que el 75% son mujeres. El portavoz de agricultura del PP ha explicado que los agricultores de Almería y Andalucía han sido un referente de esfuerzo en plena pandemia, suministrando las mejores frutas y hortalizas a los mercados españoles y europeos.



“Cuando el Gobierno de España no era capaz de garantizarnos a los españoles mascarillas, y aseguraba que no era necesario utilizarlas simplemente porque la realidad era que no podían proveer a los ciudadanos de éstas, los agricultores almerienses eran capaces de suministrar productos de primera calidad de esta tierra para que no hubiera falta de stock en ningún lineal de un supermercado de cualquier país de la UE o en la despensa de los más de 300 millones de ciudadanos europeos”, ha explicado.



Para el portavoz de Agricultura del PPA esta demostración de fuerza, compromiso y capacidad de producir alimentos de primera calidad, con las máximas garantías sanitarias, solamente lo puede hacer hoy en día Almería, con su tejido productivo y sus agricultores, y eso hay que ponerlo en valor.



Finalmente, José Ramón Carmona ha pedido al Gobierno de España que reconozca el “enorme esfuerzo” que ha hecho el sector agroalimentario almeriense y no se dedique a perjudicar a quien es más productivo y al que genera empleo en las condiciones más difíciles, como ocurrió en los momentos más duros de la pandemia.



“En plena crisis sanitaria Almería logró superar el mejor registro de la historia con más de 2.500 millones de euros en exportaciones agroalimentarias, lo que supone que el 25% de los productos que se exportan fuera de nuestras fronteras tiene acento almeriense. Además, el 10% del PIB de toda Andalucía proviene del sector primario y más del 11% de todo el empleo que se genera en nuestra tierra se crea en el sector agroalimentario”, ha concluido.