Economía El precio de las viviendas en Almería lunes 24 de enero de 2022 , 08:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La compraventa de inmuebles en la provincia de Almería está teniendo un sostenido incremento a lo largo de los últimos meses, según se recoge en distintas estadísticas de empresas inmobiliaria. Es por eso que las tasaciones en Almería con finalidades hipotecarias son muy frecuentes, y es importante que quienes vayan a comprar o vender, reclaman tasaciones independientes para evitar que los posibles intereses comerciales de los bancos afecten a la valoración final del inmueble. Situación del mercado inmobiliario en Almería En el mercado inmobiliario de la provincia de Almería se pueden distinguir tres zonas, y los precios de las viviendas dependen en gran medida de ello, aunque dentro de cada ámbito hay niveles distintos, de ahí la importancia de contar con una sociedad de tasación homologada, ya que de lo contrario podríamos ser confundidos con intención o sin ella. Estas empresas conocen perfectamente las características concretas del mercado inmobiliario de Almería, y por tanto pueden hacer una valoración más objetiva, ya que por un parte está la capital, que es donde se suelen encontrar los precios más altos, en contraposición de las zonas rurales de interior, y luego está la costa, desde Almerimar hasta Pulpí o Vera, pasando por Níjar o Carboneras. Si ahora el precio del metro cuadrado supera los 1.200 euros de media en la capital, en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata, y que abarca distintos municipios –entre ellos parte de la propia ciudad- supera los 1.500 euros, en Roquetas de Mar y El Ejido también está por encima de los 1.000 euros, en contraposición tenemos Vélez Blanco, a menos de 500 euros metro cuadrado. Factores que influyen en el valor de la vivienda Los factores más importantes a la hora de tasar una vivienda son múltiples, y unos pueden solapar a otros, de ahí la importancia de la profesionalidad de la sociedad tasadora, que ha de analizar los datos en conjunto para determinar el precio. Podemos citar como uno de los elementos más destacados el tamaño del inmueble en metros cuadrados, y ahí se puede incluir también la edificación, es decir, si es un piso, y en ese caso si tiene ascensor, si es una casa sola, una urbanización, un adosado, pareado… si es de una planta o varias, si tiene piscina, si ésta es individual o colectiva, así como otros servicios entre los que podría estar la seguridad privada, alarmas, zonas de ocio… También dentro de este apartado entraría la eficiencia energética, si tiene calefacción o aire acondicionado, y en ese caso, de qué tipo. La presintalación de estos servicios es importante, así como los de telecomunicaciones e internet. Por otro lado está la ubicación y el entorno, así como los accesos a la zona y el inmueble en concreto. Aquí se incluye no solo que haya una carretera, por ejemplo, también si hay autobús, metro, taxi, o conexión con vías de alta capacidad, pero también si la zona está degradada o urbanizada, si hay colegios, centros comerciales… Es evidente que el estado del inmueble en sí es determinante, y que nuevo suele ser más valorado, pero si es antiguo, es posible que si pagamos un precio adecuado, podamos hacer una inversión que lo rehabilite y tener una magnifica casa por menos. Calles y barrios con las viviendas más caras de Almeria Si antes hemos reseñado las zonas más caras y baratas a nivel provincial, ahora haremos un breve repaso por la propia capital. Los precios más altos los encontramos en El Toyo, un lugar ideal, con jardines y zonas deportivas, pero también con colegio, instituto y hasta un hospital; también en la Vega de Acá, con calles amplias y edificios de reciente construcción, próximos al Estadio de los Juegos Mediterráneos y a un paso del centro de la ciudad. El Zapillo, Ciudad Jardín, Retamar, o Torre Cárdenas también están en precios similares. Los precios más bajos los encontramos en Los Ángeles, El Quemadero, La Chanca, o Pescadería. Valora esta noticia 5 ( 1 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.