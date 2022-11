Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía El precio del alquier ha subido un 12,5% el último año en la capital jueves 10 de noviembre de 2022 , 11:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería es la décima capital de provincia de España donde más ha aumentado Según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com, el piso tipo de alquiler en Andalucía registró en octubre de 2022 un precio medio de 7,55 euros por metro cuadrado, lo que supuso una variación mensual del 0,27%. Respecto a octubre de 2021, creció un 5,59%.



Andalucía fue la octava autonomía con la mensualidad más cara para los inquilinos, por detrás de Madrid (13,69 €/m²), entre otras. Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en octubre de 2022 un precio medio por metro cuadrado de 10,25 euros. Esta cifra arrojó una subida mensual del 0,49%. En la comparativa interanual, creció un 3,85%.



Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “los alquileres continúan arrojando subidas importantes, dado que la oferta cada vez es más reducida y la demanda tiende a refugiarse en esta fórmula debido a las crecientes dificultades de acceso a la compra”. El experto hace hincapié en la inflación, “un factor que está reduciendo la capacidad de gasto de los españoles, que al no poder ahorrar tanto como antes, ven afectadas sus posibilidades de convertirse en propietarios”. Por otro lado, el directivo comenta que “el nuevo escenario hipotecario, con intereses al alza, lleva a adoptar una puesta de ‘esperar y ver’, lo que contiene a los potenciales compradores de primera vivienda y de reposición en el mercado del alquiler”.



El portavoz del portal inmobiliario destaca que, teniendo en cuenta el momento que vive actualmente el segmento residencial, comprar para alquilar representa una de las opciones de inversión que mejor respuesta va a dar. “Si se tiene liquidez suficiente, dirigir el ahorro hacia pisos en los que no haya que hacer demasiadas reformas y situados en áreas bien comunicadas supone contar con un activo rentable y seguro”, indica Font. En cualquier caso, el portavoz de pisos.com insiste en que el alquiler tiene que ganar en seguridad jurídica. “Hay que generar confianza entre los propietarios y trabajar para que se sientan protegidos frente a ocupaciones e impagos”, concluye Font.



Jaén fue la tercera capital española más barata

Respecto a las provincias andaluzas, Málaga (2,79%) arrojó el segundo repunte mensual más importante del país. Por su parte, Córdoba (-3%) ocupó el primer lugar en la lista de descensos nacionales. De un año a otro, Huelva (12,85%) registró la séptima mayor subida de España, y Almería (-9,19%) fue la cuarta que más cayó de España. Con 4,24 euros por metro cuadrado en octubre de 2022, Córdoba fue la undécima provincia más asequible de España. Por su parte, Málaga, con 9,84 euros de mensualidad media, fue la sexta más cara a nivel nacional. En cuanto a las capitales andaluzas, Huelva (2,01%) fue la octava capital española que más creció frente a septiembre. Jaén (-1,97%) arrojó la novena caída más intensa de la región. Interanualmente, Almería (12,48%) fue la décima capital que más se incrementó del país, mientras que Córdoba (-1,33%) registró el tercer descenso más señalado a nivel nacional. En el apartado de rentas medias, Jaén (6,27 €/m²) fue la tercera más asequible para los inquilinos a nivel nacional. En el otro extremo, Málaga (11,37 €/m²) marcó la séptima renta media mensual más alta de todo el país.

