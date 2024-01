Almería Ampliar El presidente de la Audiencia habla de delincuencia juvenil del siglo XXI Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por sábado 20 de enero de 2024 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Expertos Abordan el Preocupante Aumento de Delitos Juveniles en Jornada Auspiciada por la Junta de Andalucía en Almería En una jornada de trabajo promovida por la Junta de Andalucía en Almería, expertos se han reunido para abordar la inquietante tendencia al alza de los delitos juveniles, destacando que los casos de violencia filioparental encabezan la lista de incremento, afectando las relaciones familiares y el entorno más cercano de los jóvenes. El 80% de los menores infractores no reinciden Los servicios de justicia juvenil de la Junta de Andalucía han sido resaltados como un referente tanto a nivel nacional como internacional. Se informó que se está logrando una tasa del 80% de éxito en la prevención de reincidencias entre los menores que han tenido contacto con el sistema de justicia. Luis Columna, presidente de la Audiencia Provincial de Almería, comentó sobre la eficacia de las medidas adoptadas por el juez de menores y ejecutadas por la delegación de justicia. "Nos tenemos que olvidar del antiguo tirón, de las antiguas peleas con navajas que yo he vivido y ahora hay una delincuencia del siglo XXI. Pero en todo caso, con independencia del hecho que se cometa, la medida que se adopta por el juez de menores y que luego ejecuta la delegación de justicia no tiene nada que ver una cosa con otra. Siempre han sido muy eficaces", afirmó Columna. Los participantes en la jornada de trabajo discutieron estrategias y enfoques para abordar los delitos juveniles, especialmente aquellos relacionados con la violencia filioparental. Se hizo hincapié en la importancia de implementar medidas preventivas y educativas para revertir esta preocupante tendencia y fortalecer los lazos familiares. La Junta de Andalucía reafirmó su compromiso en trabajar en colaboración con expertos, instituciones y la sociedad en general para desarrollar estrategias efectivas que aborden la delincuencia juvenil y fomenten un entorno seguro y saludable para los jóvenes en la provincia de Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.