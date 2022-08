Capital El próximo lunes se abre el plazo de reserva de plaza para ver ‘Atardecer en el Faro’ viernes 05 de agosto de 2022 , 12:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las consignatarias Grupo López Guillén y Ronco se suman a la iniciativa y ponen la música a los atardeceres del Puerto La Autoridad Portuaria de Almería abre el próximo lunes, 8 de agosto, el último plazo de inscripción para asistir este verano al ‘Atardecer en el Faro’, los días 17, 24 y 31 de agosto. Como en los miércoles anteriores, la APA, con la colaboración del Área de Promoción de la Ciudad Ayuntamiento de Almería, pondrá a disposición de los inscritos un servicio gratuito de autobuses lanzadera, con capacidad para 200 personas. Para reservar plaza, los interesados deberán cumplimentar un formulario de inscripción que se publicará el lunes, día 8 de agosto, en la página web de la Autoridad Portuaria (www.apalmeria.com), así como en su cuenta de Twitter @puertodealmeria. El bus saldrá a las 20.00 horas, desde la Puerta 1 del Puerto, en la entrada al Muelle de Levante (frente al edificio de la Autoridad Portuaria). Ronco y López Guillén ponen música al atardecer Las consignatarias almerienses Ronco y Logística López Guillén, miembros de la comunidad portuaria, se han sumado a la iniciativa de la APA y colaboran con la música en vivo que cada miércoles ameniza las visitas al Faro Rojo. Los asistentes podrán disfrutar de los instantes mágicos de la puesta de sol, así como sacar fotografías de la ciudad y la bahía desde uno de los enclaves con más encanto del Puerto de Almería, mientras de fondo suena la música. En esta línea, el pasado miércoles, día 3 de agosto, se pudo disfrutar de una espléndida experiencia, con presencia de numerosas familias con sus hijos, y la música, cuyos artistas varían cada semana y que en esta ocasión tuvo como cantante a Verónica Pintor, acompañada al piano por Pablo Mazuecos. ‘Atardecer en el Faro’ es una actividad enmarcada en el programa de responsabilidad social cultural ‘Alpuerto’, que organiza la APA y coordina Asiento VIP, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, Grupo López Guillén, Ronco y la Fundación Bahía Almeriport. Se está desarrollando durante todo el verano, en los meses de junio, julio y agosto, con gran expectación por parte de los almerienses y turistas que han llenado todos los viajes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

