El PSOE apremia al Gobierno andaluz a dotar a El Ejido de unas nuevas Urgencias

jueves 12 de agosto de 2021 , 16:17h

Sánchez Teruel considera que los medios actuales son “insuficientes” y exige un refuerzo en la Atención Primaria ante una situación “crítica”







El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha apremiado al Gobierno andaluz a dotar lo antes posible al municipio de El Ejido de un nuevo servicio de Urgencias que sea independiente al que se ofrece actualmente desde El Centro de Atención Primaria de El Ejido Norte, al considerar que la localidad, tanto por su número de habitantes como por sus características, requiere de una mayor atención que no se cubre actualmente.



El también parlamentario andaluz ha visitado esta mañana el centro de salud Ejido Norte en compañía del secretario general del PSOE ejidense, José Miguel Alarcón, y de la portavoz municipal del PSOE en este municipio, Maribel Carrión, y ha valorado que el día a día de las urgencias en la Atención Primaria que ofrece dicho centro “pone de manifiesto que son insuficientes” necesitando “más recursos humanos y materiales”, así como como “más salas para pruebas diagnósticas o dos UVI móviles 24 horas” un servicio de ambulancias que “actualmente no se presta”, ha añadido.



Sánchez Teruel ha adelantado que desde el Grupo Socialista se solicitará la creación de un edificio de Urgencias en El Ejido en el Parlamento Andaluz y, al mismo tiempo, el Grupo Municipal del PSOE ejidense planteará a la corporación la necesidad solicitar este servicio al Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos.



El servicio de Urgencias en El Ejido no es lo único que preocupa a los socialistas. Asimismo, han constatado que debido a que la Consejería de Salud y Familias no cubre las vacaciones ni bajas de los profesionales durante este período estival, hay médicos y médicas que tienen una agenda “sobrecargada” con entre 60 y 80 citas diarias. “La falta de sanitarios es un problema generalizado en la provincia que afecta, igualmente, a El Ejido” donde la Atención Primaria pasa por una “situación crítica”, ha advertido el líder de los socialistas almerienses.



“Se están dando situaciones variopintas como el cierre de centros de salud, la reducción de servicios o que un facultativo tenga que cubrir su cupo de cartillas y el de uno o dos compañeros a la vez”, ha denunciado y ha recordado que en Balerma, por ejemplo, “hace un año que no hay pediatra”. “Los profesionales están sobrecargados e, igualmente, se está dando un mal servicio a la población” lo que requiere una “respuesta urgente” del Gobierno que dirige Moreno Bonilla.



Por su parte, José Miguel Alarcón, ha trasladado los problemas que padecen los pacientes ejidenses para conseguir una cita telefónica o acudiendo presencialmente al centro de salud. “Las Urgencias de Ejido Norte están desfasadas porque faltan médicos y espacio para atender a la población, por lo que consideramos que es el momento de que la Consejería de Salud tome nota y apueste por nuestro municipio”, ha dicho, recordando que PP y Ciudadanos “gobiernan desde hace casi tres años la Junta y no hemos visto ni un euro destinado a la Sanidad en El Ejido, ni con más contratación ni más servicios”, ha criticado y ha adelantado que esta situación se expondrá en la próxima Mesa de Diálogo con el equipo de Gobierno del PP ejidense.