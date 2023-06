Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE de Fiñana pide a Vox que reaccione ante su candidato imputado

miércoles 21 de junio de 2023 , 18:28h

El alcalde de Fiñana, Rafa Montes Rincón, ha pedido públicamente a Vox lealtad con la ciudadanía “con quienes les votaron, porque es inaudito que ahora guarden silencio después de haber mantenido como candidato a una persona sabiendo que está al filo de una condena de más de tres años de cárcel por unos hechos gravísimos, por falsificar recetas como miembro de una red organizada, criminal, que además se valieron de la confianza de ganaderos para usar sus nombres y reputación en una trama que no tenía otro fin que ganar dinero ilícitamente. Llevan 24 horas de retraso en el anuncio de expulsión de este sujeto”, afirma el primer edil.

Montes recuerda que todo el ruido electoral organizado en torno a Fiñana es organizado precisamente por una derecha “que no sólo no acepta los resultados de las urnas, sino que mintió a todos los vecinos cuando aceptaron unas actas electorales que no tenían tacha ninguna. Ahora sabemos que su conformidad sólo era una estrategia, porque lo suyo, lo que se les da bien, es la mentira, la falsificación, la estafa a los ciudadanos como demuestra no sólo el juicio oral abierto contra el candidato de Vox, sino que también deja en similar lugar al candidato del PP el acta notarial de los vocales y presidente de mesa, que desmontan las mentiras con las que han querido mancillar el nombre de Fiñana en un proceso electoral que perdieron aun haciendo trampas”, explica.

El alcalde de la localidad presentó el lunes el recurso en el que mantienen que todas las actas de escrutinio se suscribieron por quienes integraron las mesas, es decir, presidentes, vocales e interventores y apoderados de las diferentes formaciones políticas, sin que se hiciera constar en ellas protesta o reclamación alguna. A todo ello se unen las actas notariales de las comparecencias realizadas por la presidenta de la mesa, vocales y la propia electora que cometió el error, en la que mantienen que el voto que se destruyó fue el de la presidenta, en blanco, en presencia de todos, para que no hubiese influencia alguna en el resultado del escrutinio.

“Durante estos días, y también durante la campaña, hemos aguantado insultos, amenazas, ataques personales y a nuestras familias. Salidas de tono que han dividido al pueblo en facciones que habían quedado enterradas hace medio siglo. Ahora sabemos que el principal agitador escondía su propia imputación en el delito penal por el que será juzgado en Granada. Y ahora Vox tendrá que decidir si mantiene en su formación a quien ocultó tales hechos para encabezar unas listas electorales”, explica Rafa Montes para ironizar concluyendo que “confieso que ayer, cuando me enteré de la noticia lo que me sorprendió no fue la actividad delictiva que el SEPRONA de la Guardia Civil le imputa al candidato de Vox, sino que al mirar el calendario vi que la fiesta más próxima es San Juan y no San Martín. Es así de claro, yo seguiré siendo alcalde con el apoyo de los vecinos y él, probablemente, verá el pleno de investidura desde la cárcel, porque son varios años de prisión los que le piden”.