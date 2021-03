El PSOE apuesta por seguir trabajando por la igualdad

lunes 08 de marzo de 2021 , 14:34h

Cruz reivindica la conciliación y la igualdad salarial y subraya que en Almería hay un problema en el manipulado al que PP y Cs han dado la espalda





El PSOE de Almería ha reivindicado hoy, Día Internacional de las Mujeres, la consolidación plena y efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, algo “esencial para el avance de nuestra sociedad y para la mejora de nuestra democracia”, ha expresado la parlamentaria andaluza socialista, Noemí Cruz Martínez. Para avanzar, ha dicho, hay que seguir poniendo en marcha derechos y leyes y ha puesto como ejemplo la futura Ley contra la violencia sexual que impulsa el Gobierno de España. Considera que “esa es la manera” y ha lamentado que mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez desarrolla políticas en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, en Andalucía, con el Gobierno de Moreno Bonilla, “retrocedemos”.



“Hoy, más que nunca, le exigimos al presidente andaluz que apoye al movimiento feminista de Andalucía, a las asociaciones de mujeres en sus peticiones y que se sume a reivindicar el día 8 de marzo como prueba del avance de las mujeres, y sin renunciar a las conquistas conseguidas”, ha defendido Cruz Martínez esta mañana en declaraciones a los medios con motivo del 8M arropada por diferentes representantes del PSOE de Almería.



La conciliación laboral y familiar y la igualdad salarial siguen siendo retos pendientes y que ocupan la agenda del movimiento feminista. En Almería, ha recordado la parlamentaria autonómica socialista hay un ejemplo de este problema en un sector completo como es el del manipulado. “Esta discriminación la están sufriendo en primera personas miles de mujeres que no han encontrado apoyo alguno, ni una palabra de aliento en Moreno Bonilla, que las ha dejado solas en la negociación de su convenio colectivo”. “Estas mujeres han sido y son un ejemplo en la lucha por los derechos de todas las mujeres, a las que hoy también queremos reivindicar en este día”, ha subrayado.



Los socialistas exigen al Gobierno andaluz de las derechas de Moreno Bonilla un compromiso real con las mujeres. “Debe fomentar y apoyar administrativa y financieramente las iniciativas emprendedoras de las mujeres en el trabajo autónomo y los proyectos de autogestión, así como incentivar proyectos de empresas de economía social liderados por mujeres”, ha solicitado Cruz Martínez, así como la implicación de PP y Cs en la Junta a la hora de fomentar que se racionalicen y flexibilicen los horarios “como factor de mejora del modelo productivo”. El PSOE reclama la puesta en marcha del Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres en el ámbito del empleo, incluido el sector público de Andalucía, para luchar contra la precariedad laboral y contra la brecha salarial entre hombres y mujeres.



De la misma manera, los socialistas consideran necesario crear, en el plazo más breve posible, el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género, en todos los ámbitos de la sociedad, con especial incidencia en el empleo público y privado; así como ampliar la creación y financiación de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), garantizando la estabilidad de los recursos especializados y la formación de las y los profesionales.



“Los hombres y mujeres de nuestra tierra no se merecen ser moneda de cambio, sino una sociedad cada día más justa e igualitaria y, para ello, es necesario que el Gobierno andaluz dé un giro en sus políticas ancladas y dirigidas por la ultraderecha” que, recuerda, le hizo presidente y que “como siga así, engullirá sus propios escaños en el parlamento como ha sucedido en Cataluña”.



Plan de empleo municipal en Almería



Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde Tamayo, ha recordado que el PSOE reclama al equipo de Gobierno del PP en la capital desde el pasado año un Plan de Empleo Municipal que incluya cláusulas específicas para disminuir la alta tasa de paro femenino y acabar con la precariedad laboral, al tiempo de que “apoye a las mujeres emprendedoras”. Sin embargo, el alcalde del PP no ha dado aún respuesta a esta necesidad que se basa en el objetivo hecho de que las mujeres “están siendo las más perjudicadas por la crisis económica”.



“Aquí, en nuestra ciudad el desempleo, el cierre de empresas o los ERTEs llevan nombre de mujer” ya que de los 23.300 parados de nuestra ciudad casi 13.000 son féminas y proceden, sobre todo, del sector servicios, especialmente castigado en esta crisis global por la pandemia. “Hoy más que nunca es necesario conseguir la libertad económica de las mujeres y garantizar sus derechos laborales porque sin trabajo no hay libertad”, ha defendido Valverde Tamayo, quien urge al PP al plan de empleo y relaciona a la ultraderecha con la parálisis de la moción socialista por el empleo y, una segunda, reclamando un Plan Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, además de un Observatorio de la Igualdad y que el Ayuntamiento forme a niños y jóvenes en materia de igualdad.



“Tampoco parece casual que las mujeres víctimas de violencia de género se hayan encontrado la puerta cerrada de todos los Centros de la Mujer del Ayuntamiento de Almería, ahora que están obligadas a vivir más horas junto a sus agresores”, ha reprochado la portavoz socialista al alcalde de Almería.



PP y Cs son “rehenes” de la extrema derecha



La secretaria de Políticas contra la violencia hacia las mujeres del PSOE de Almería, Aurelia Jiménez Godoy, considera que el Gobierno andaluz de PP y Cs es “rehén” de la extrema derecha y “accede a todo aquello que signifique negar el avance, la igualdad, la no discriminación y la violencia machista”. “No se puede gobernar y apoyarse en partido que niega la violencia machista, que está en contra del empoderamiento de las mujeres, que no reconoce el impagable trabajo que realizan las asociaciones de mujeres en nuestros pueblos y ciudades en pos de la igualdad entre hombres y mujeres y en la lucha contra las violencias machistas”, ha censurado a Moreno Bonilla.



Jiménez Godoy ha hecho hincapié en su intervención en la parálisis administrativa en la que se encuentra el Gobierno andaluz de las derechas en cuestión de igualdad y derechos de las mujeres. “Después de dos años de gobierno de PP y Cs en Andalucía las dos reformas legislativas que se aprobaron en el año 2018 y que podrían suponer un impulso a la igualdad y a la lucha contra la violencia de género están totalmente paralizadas”, ha lamentado y ha mencionado que las derechas no han impulsado las leyes de Igualdad y Contra la violencia de género como tampoco han puesto en marcha ninguno de los planes aprobados ni han puesto en marcha ninguna medida normativa.



La secretaria de Políticas contra la violencia hacia las mujeres del PSOE provincial también ha mencionado el Acuerdo contra la violencia de género de abril de 2019 y el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2020-2016 “del que nada sabemos aún en Andalucía” pese al anuncio por el Ejecutivo de Moreno Bonilla.