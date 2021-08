El PSOE califica de “calvario” la visita médica con cierre de consultorios

miércoles 04 de agosto de 2021 , 18:34h

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha acusado al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla de “convertir en un calvario” para la población el hecho, “ya de por sí doloroso”, de tener que realizar una visita médica al haber, por un lado, clausurado centros de salud durante este verano y, por otro, por mermar los servicios que se prestan en los que aún permanecen abiertos. La situación sanitaria en la provincia se encuentra, a juicio del también parlamentario autonómico socialista, “bajo mínimos” y ha señalado hacia Roquetas de Mar como “ejemplo vivo de las dificultades que tienen los almerienses y los andaluces para acudir al médico”.

“Si se llama por teléfono informan a la ciudadanía de que la agenda está completa para las próximas dos semanas; si se acude de manera presencial hay que aguardar largas colas de espera con casos, desesperantes, como lo que sucede en el centro de salud de Roquetas Norte” en los que, ha ahondado, “no se obtiene cita ese día después de horas de espera”. El colmo, para el líder de los socialistas almerienses, está en que la Consejería de Salud y Familias está cerrando centros de salud en verano en Roquetas y en otras comarcas, como ha ocurrido con El Solanillo y, también, está reduciendo la atención sanitaria, como sucede en Cortijos de Marín.

Este lunes, ha asegurado, “el centro se mantuvo cerrado y se espera que lo esté durante varios días de la semana próxima” y todo, incide, porque el Gobierno de las derechas “no adopta soluciones y no refuerza el personal sanitario” algo que “no tiene justificación” cuando existen medios para solventarlo. “El Gobierno de España, tanto este año como el anterior, ha puesto en marcha un Plan Extraordinario para el refuerzo sanitario en todas las comunidades que, en Andalucía, está dotado con más de 2.000 millones de euros”, ha asegurado Sánchez Teruel, quien ha incidido en que, precisamente, esta inyección económica tiene su fin, en este escenario de pandemia, para “para los reforzar servicios sanitarios, para contratar más personal y que no haya merma en el servicio en este momento” donde la tasa de incidencia de la Covid sigue en aumento en la provincia y en la región. En opinión de Sánchez Teruel, Moreno Bonilla “debe poner solución a los problemas que se viven en la Atención Primaria” donde “se está ofreciendo un servicio precario porque no se sustituye a los médicos que están de vacaciones o baja y no se refuerza como es necesario por la situación de pandemia”.

Así, desde el PSOE se exige al Gobierno de las derechas que abra con normalidad todos los centros de Atención Primaria y que se refuerce el servicio en Roquetas de Mar “donde los vecinos no tienen por qué verse en la locura de llegar a su centro de salud y encontrar un cartel que informa del cierre del consultorio hasta nueva orden”. Al contrario, ha defendido, “la orden diaria es que los centros de salud estén abiertos con normalidad y que la gente sea atendida con inmediatez” por lo que insiste en la necesidad de que Moreno Bonilla destine los recursos que el Gobierno de España ha facilitado a la Junta de Andalucía para refuerzo sanitario.

Pleno extraordinario sobre atención sanitaria en Roquetas

Con la finalidad de instar a la administración andaluza que dirigen PP y Cs a que restituya la normalidad sanitaria en los centros de salud, los socialistas anuncian que van a desarrollar iniciativas que, también, llevarán al ámbito local. “No es de recibo que ahora estemos peor que nunca”, ha lamentado Sánchez Teruel en la visita que ha realizado a diferentes centros de salud roqueteros en compañía, entre otros representantes socialistas, del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, quien ha censurado la gestión del Gobierno de las derechas y el silencio del alcalde del PP, Gabriel Amat.

Los socialistas quieren conocer la situación en la que se encuentra la Atención Primaria en la localidad y, para ello, van a solicitar un pleno extraordinario al equipo de Gobierno del PP. “Cuando se cierra un centro de salud se atenta contra la población más vulnerable, como son los mayores” que, además, “viven en un municipio donde no hay transporte público” lo que “añade un plus al sufrimiento que padecen los enfermos cuando no tienen, encima, el centro de salud de su barrio abierto”. Manolo García ha recordado que, en la época estival, la población roquetera se duplica, llegando a los 200.000 habitantes, y el Gobierno andaluz “reduce la atención en lugar de aumentarla”.