Capital El PSOE critica el estado salvaje de árboles y jardines jueves 31 de marzo de 2022 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Adriana Valverde denuncia que el alcalde ha quedado para figura institucional y que no se le espera en los asuntos que preocupan a los almerienses La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha denunciado esta mañana, en relación a la situación de “abandono” que presentan muchos parques y jardines y el arbolado de la ciudad, que “tenemos a un alcalde que no dirige, que deja que sean las empresas las que gestionen todo lo relacionado con la ciudad, un alcalde que no da órdenes y que está ausente de los problemas reales de Almería”. Para Valverde, “el alcalde está situado en un perfil meramente institucional, sin posibilidad de ejercer sus funciones como primer edil”, y le ha reprochado “estar más preocupado por viajar a Bruselas para hacer de marioneta de su partido o por criticar al Gobierno por no haber salido en una foto –por el acto del Ave en Granada--, que por las preocupaciones a pie de calle de los almerienses”. La portavoz socialista ha recordado que “los concejales del PSOE venimos denunciando problemas desde hace mucho tiempo en relación a la gestión que se hace del mantenimiento de esta ciudad, en especial de los parques y jardines”, por el que se paga anualmente 8,2 millones de euros. Así, ha detallado que “prácticamente a diario recibimos quejas de los vecinos sobre el abandono y dejadez que presentan muchas zonas verdes de la ciudad, sólo hay que darse una vuelta por La Cañada, El Alquián, carretera Alhadra, Parque del Andarax, etc.”, añadiendo que esto ocurre “porque el Ayuntamiento no controla, no supervisa que el mantenimiento sea el correcto”. Al respecto, ha recalcado que los datos que arroja la App Almería Ciudad en materia de parques y jardines confirman esta situación: 1.113 incidencias registradas en 4 meses.

En Agenda 156 14,02 %

Pendiente de Ejecución 776 69,72 %

Terminada 120 10,78 %

Anulada 61 5,48 % Por tipo de elemento, las incidencias sobre árboles y palmeras superan el 50%: Alcorque 58 5,21 %

Árbol / Palmera 586 52,65 %

Arbusto topiario 4 0,36 %

Arbusto/Seto/Tapizante/Planta de flor 155 13,93 %

Arcén/Mediana via municipal 14 1,26 %

Césped 13 1,17 %

Jardinera 11 0,99 %

Mantenimiento de zonas verdes 159 14,29 %

Pipicán/Parque canino 24 2,16 %

Red/Sistema de riego 47 4,22 %

Zona de juegos infantiles 41 3,68 % La portavoz socialista también se ha referido al terrible suceso que conmocionó a la sociedad almeriense la semana pasada, la caída de una palmera en la avenida Cabo de Gata que ha ocasionado el fallecimiento de dos personas. Tras expresar palabras de pésame y apoyo para las familias de ambas víctimas, Valverde ha declarado desde “el Grupo Socialista queremos ser muy prudentes, respetar la investigación judicial y estar junto a las familias de las víctimas”, si bien ha añadido que “como grupo en la oposición nuestra obligación es buscar respuestas ante las preguntas que nos están realizando con preocupación muchos almerienses estos días”. Así, ha rememorado cómo “el día del trágico accidente, el Ayuntamiento publicó un comunicado en el que afirmaba que se había solicitado información a la empresa sobre el estado de la palmera caída, que confirmó que había pasado sus revisiones de mantenimiento y poda con normalidad”. “Sin embargo –ha continuado Valverde--, si ya habían pasado su correspondiente revisión, nos preguntamos por qué el mismo viernes comenzaron a balizarse de forma extraordinaria algunas zonas de grandes árboles y palmeras y por qué, durante el fin de semana, se ha llevado a cabo un gran despliegue para podar y revisar todas las palmeras de la avenida”. Hoy mismo había un importante despliegue de revisión de palmeras en la zona de Las Almadrabillas y parte baja de la Rambla. La portavoz del Grupo Socialista ha asegurado que “también nos preocupan las declaraciones aparecidas en los periódicos estos días en las que representantes vecinales afirmaban haber solicitado en varias ocasiones al equipo de Gobierno la inspección de las palmeras de la avenida Cabo de Gata y del Paseo Marítimo”. En este sentido, ha anunciado que el Grupo Socialista va a solicitar copia de los escritos de esas asociaciones y también va a pedir conocer “si alguna de las quejas formuladas a través de la App del Ayuntamiento sobre árboles y palmeras se refería a palmeras ubicadas en la avenida Cabo de Gata”. Adriana Valverde le ha afeado al alcalde que “el día en que todo eso pasó estaba realizando unas declaraciones en las que se quejaba de que no había salido en la foto de un acto del Ave celebrado en Granada”. Así, ha concluido que “esto pensamos que es el resumen de muchas cosas que pasan en esta ciudad , e sta ciudad parece estar dirigida por las empresas concesionarias porque el alcalde y el PP se lo encarga todo: el deporte, la limpieza, la recogida de la basura, etc. y lo peor es que no hay nadie que controle ni supervise esos servicios por los que obtienen un beneficio y son pagados con el dinero de todos los almerienses”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

