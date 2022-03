Gastro Art repite en Gádor este domingo

jueves 31 de marzo de 2022 , 15:32h

Gádor quiere repetir éxito el próximo domingo, 3 de abril. Tras los grandes resultados obtenidos por la nueva iniciativa del Gastro Art en su primera cita, el Consistorio que dirige Lourdes Ramos ha convocado ya la segunda, que despierta grandes expectativas. El gran acontecimiento se desarrollará desde las 10.00 hasta las 14.00 horas junto al Ayuntamiento y, al igual que en la edición anterior, contará con todo tipo de alicientes para mayores y pequeños.

Estos últimos contarán incluso con divertidas colchonetas para disfrutar de sus grandes momentos. Los mayores podrán recorrer los numerosos puestos en los que los artesanos expondrán sus productos, especialmente gastronómicos pero también de alguna otra modalidad, que convertirá a la Villa en uno de los grandes centros de atención del fin de semana, no solo para los gadorenses sino también para los de toda la Comarca y, por qué no, para los de otras localidades no tan próximas pero que deseen disfrutar de todo el encanto de un tradicional ‘mercadillo’ para deleitarse durante toda la mañana del primer domingo del mes, fecha fijada por el Consistorio para celebrar esta actividad popular que tiene tanto ‘tirón’ entre los almerienses, y de la tradicional hospitalidad de los habitantes del municipio. Todos están invitados para disfrutar de este gran momento.