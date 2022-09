El PSOE de El Ejido se atribuye las inversiones en el municipio

jueves 08 de septiembre de 2022 , 19:54h

El secretario general y concejal de los socialistas ejidenses, José Miguel Alarcón, junto a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Maribel Carrión, inician nuevo curso político con una valoración sobre el estado de sus propuestas presentadas hasta el momento en la Mesa de Diálogo Institucional Permanente, y ponen de relieve la labor “de diálogo y consenso” realizada de forma “útil y constructiva”

El Partido Socialista de El Ejido ha querido abrir este jueves nuevo curso político y valorar la situación en la que se encuentra el municipio, así como el estado de sus propuestas planteadas a través de la Mesa de Diálogo Institucional Permanente. En un desayuno informativo, el secretario general y concejal del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón, así como la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Maribel Carrión, y el concejal Francisco Ripoll, han puesto de relieve la labor “de diálogo y consenso” demostrada hasta el momento por el PSOE, porque como ha recordado Alarcón, “sabemos que en estos momentos tenemos que estar todos a una”, bajo el firme objetivo de “mejorar nuestro municipio y la vida de nuestras vecinas y vecinos”.

Y es que como ha subrayado el secretario general del PSOE ejidense, la oposición “constructiva y útil” realizada por su partido en el municipio ha propiciado que “en el último año hayamos ido alcanzando importantes acuerdos para El Ejido”. “Acuerdos que gracias a nuestra insistencia ya son proyectos hoy”, ha argumentado, “en uno de los años más inversores que ha conocido El Ejido gracias sobre todo a la utilización de fondos europeos y remanentes de tesorería, pero también, y tengo que decirlo, gracias a esa Mesa de Diálogo Institucional Permanente que impulsamos desde el PSOE”. De hecho, el objetivo principal de los socialistas ejidenses, ha avanzado Alarcón, no es otro que “trabajar por recuperar el impulso y liderazgo de nuestro municipio que las derechas frenaron hace ya 30 años”.

En este sentido, el también concejal ejidense ha mostrado su optimismo con respecto al potencial con el que cuenta el municipio. “Es verdad que vivimos tiempos difíciles a causa de la guerra de Ucrania. Una guerra que ha traído unos precios que no se soportan, sobre todo en energía eléctrica y combustibles, y que ha provocado que el IPC se dispare en toda Europa como hace 40 años que no se veía”, ha reconocido, al tiempo que ha matizado que “a pesar de toda esa situación generalizada en Europa los socialistas de El Ejido tenemos mucha confianza en nuestro pueblo, porque aquí las crisis siempre han sido menos crisis gracias cómo no a nuestra agricultura intensiva”. Es por ello por lo que desde el PSOE de El Ejido tienen claro que “es posible retomar ese crecimiento en todos los niveles, y esa posición privilegiada con respecto a nuestra comarca y nuestra provincia que nunca debimos perder”.

De este modo, como ha dejado claro Alarcón, “es posible devolver a nuestro municipio ese lugar que esta nefasta gestión le hizo perder, porque el PSOE sí cumple con El Ejido y vamos a seguir estando a la altura de lo que nuestro pueblo necesita”. Eso sí, el secretario general del PSOE ejidense ha lamentado la actitud demostrada en ocasiones por el Gobierno local en esa Mesa de Diálogo, “en la que les cuesta sacar adelante todos aquellos proyectos que no hayan sido propuestos por ellos”, si bien Alarcón ha destacado que desde el PSOE “no hemos dejado ni un solo día de arrimar el hombro por nuestro municipio, porque somos leales a El Ejido”.

Precisamente prueba de ello, ha apuntado el también concejal socialista, “es que no hemos parado de trabajar para poner en marcha cuanto antes el primer Plan Estratégico para la Recuperación de El Ejido, un proyecto que nos servirá de guía para alcanzar un El Ejido de futuro, un El Ejido que vuelva a liderar el Poniente como hace ya algunas décadas”.

Propuestas socialistas

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Maribel Carrión, ha querido informar sobre el estado en el que se encuentran las principales propuestas realizadas por su Grupo Municipal en el seno de la Mesa de Diálogo Institucional Permanente. “No es nada fácil porque para lograr que sean una realidad tenemos que estar en todo momento muy encima del equipo de gobierno, haciendo un seguimiento constante de cada una de nuestras propuestas, y prácticamente forzando a que se cumplan esos compromisos adquiridos”, ha lamentado, al mismo tiempo que ha aseverado que “para eso estamos aquí, para presionar e intentar sacar adelante todos estos proyectos”.

Proyectos y propuestas como la que ha permitido, ha subrayado Carrión, “que unas 200 personas hayan podido encontrar un empleo en nuestro Ayuntamiento gracias a los 2 millones y medio de euros de los remanentes destinados para ello”, o como es el caso de que ya sean realidad las primeras pistas deportivas al aire libre en los núcleos del municipio, “que pedimos comenzar por San Agustín, Santa María del Águila y San Agustín, para que posteriormente se construyesen en el resto de núcleos y que ya están en funcionamiento en San Agustín”.

I Semana Joven

La portavoz socialista también ha adelantado el estado de otra de las principales propuestas alcanzadas desde su grupo de concejales en el ámbito de Juventud. “Pedimos ampliar al menos en 60.000 euros más la partida presupuestaria destinada a programas juveniles, logrando así duplicar el presupuesto para este área, y que la próxima semana presentaremos en forma de proyecto a la concejala de Cultura para poder celebrar la I Semana Joven de El Ejido este otoño”.

Carrión también ha querido ensalzar la importancia de que al fin se haya constituido el primer Consejo por la Integración y la Convivencia en El Ejido, impulsado por los socialistas, “y que abordaremos de nuevo la próxima semana con la concejala de Servicios Sociales, a fin de formalizar las diferentes mesas de trabajo, para dar una mayor participación a todas las asociaciones y colectivos”.

En la misma línea, la portavoz socialista ha recordado la apuesta por la formación que siempre han defendido desde su Grupo Municipal “como base del desarrollo y la mejora de la calidad de vida de nuestros jóvenes”. Propuestas como la creación de un Centro Integrado de Formación Profesional Dual, la implantación del Bachillerato en el IES Luz del Mar o la reforma integral del CEIP Jesús de Perceval y del módulo de Infantil del CEIP Santa María del Águila. “Algunas de estas propuestas se han aprobado por unanimidad en el Pleno sin que aún se haya movido ni un solo dedo para ponerlas en funcionamiento”, ha reprochado Carrión.

Centro de mayores en Las Palmeras

Otro proyecto de gran envergadura impulsado desde el PSOE de El Ejido es la construcción de un centro de mayores en el barrio de San Francisco-Las Palmeras, cuyo borrador de proyecto “ya está terminado y que en los próximos días haremos llegar a todos los vecinos”. Además, ha añadido Carrión, los proyectos para la construcción de unas pistas deportivas y un campo de petanca en el barrio también se han concluido”.

En cuanto a la puesta en marcha de un Aula de Naturaleza en el Parque Forestal de Matagorda, la portavoz y concejala ejidense ha detallado que “ya está previsto el comienzo del proyecto, incluso el propio alcalde nos ha informado que ya lo ha trasladado al consejero de Medio Ambiente para estudiar posibles fórmulas de colaboración”. Del mismo modo, el proyecto para la remodelación de la plaza de la Iglesia de Guardias Viejas y la creación de un parque tanto en este punto como en las 40 viviendas “ya está terminado, a falta de llevarse a cabo, y se van a realizar gracias a los remanentes”.

En materia de pavimentación de caminos, ha indicado Carrión, “propusimos la pavimentación del Camino Cabriles, que se encuentra a la espera de la cesión de algunos terrenos que no eran propiedad del Ayuntamiento, y logramos el acondicionamiento y mejora, así como la limpieza del cauce de la rambla y solares colindantes del Camino de la Cartabona”. Por último, ha concretado la portavoz socialista, “en cuanto al proyecto para la evacuación de pluviales en el Llano de Guardias Viejas, ya visitamos hace unos meses la zona junto a concejales y técnicos municipales que están estudiando la solución”.

En definitiva, como ha concluido Carrión, “desde el Grupo Municipal Socialista vamos a seguir trabajando con la misma intensidad y esfuerzo que hemos venido demostrando hasta ahora, a través de una oposición útil, una oposición constructiva, y con el claro objetivo de no paralizar ningún proyecto que sea bueno para El Ejido”. Y por eso, ha manifestado que desde el PSOE van a seguir trabajando en esa línea, “sacando propuestas y proyectos adelante para mejorar la imagen e nuestro municipio, y conseguir un El Ejido más moderno, más sostenible, más acogedor, y sobre todo, más acorde con lo que merecen nuestras vecinas y vecinos”.