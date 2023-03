Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE de la capital firma una tregua y ya tiene lista

martes 21 de marzo de 2023 , 20:40h

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería y vicesecretaria general de la Ejecutiva Municipal del PSOE de la ciudad, Adriana Valverde, ha expresado su satisfacción al haber culminado el proceso de elaboración de la candidatura que ella encabezará para concurrir a las próximas elecciones municipales en el Ayuntamiento de la capital.

“Me siento muy orgullosa porque son compañeros y compañeras que conocen y representan de manera precisa a la sociedad almeriense”, ha manifestado. “Siempre he defendido que, fueran quienes fueran, serían los mejores porque nuestro partido cuenta con una cantera insuperable de hombres y mujeres preparados para tomar las riendas del Ayuntamiento y hacerlo funcionar”, ha destacado.

Por eso, ha lanzado “un mensaje de esperanza a la sociedad almeriense, ya que quedan menos de 70 días para cambiar todo aquello que no nos gusta en nuestros barrios y que la derecha, en sus 20 años de mandatos en el Ayuntamiento de la capital, no ha sabido solucionar”. “Es evidente que Almería no funciona y que el momento de cambiar es ahora, con un equipo potente de personas preparadas y dispuestas a hacer realidad el modelo de ciudad que los almerienses esperan, una Almeria saludable, verde, limpia y ordenada”, ha añadido.

Perfiles

Entre los candidatos se encuentran profesionales de distintos ámbitos, como el derecho, la gestión pública, la informática o la agricultura, quienes, a su vez, están integrados en el territorio, ya que representan a todos los barrios de la ciudad y forman parte también de su tejido asociativo. Algunos de ellos son profesionales liberales que ejercen de manera autónoma y otros desarrollan su labor en distintas administraciones públicas, y algunos de ellos son actualmente concejales y concejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Almería.

En opinión de Valverde, “es lógico que este proceso haya despertado el interés de la sociedad almeriense porque el PSOE es un partido con historia, de gobierno, solvente y, por lo tanto, todo lo que ocurra en su seno es importante para la ciudadanía”. “Pero lo importante es saber que la maquinaria del PSOE para ganar las próximas elecciones municipales ya se ha puesto en marcha y que, con el apoyo mayoritario de la sociedad almeriense, conseguirá desalojar a la derecha del poder y hacer del Ayuntamiento de Almería el verdadero motor de impulso para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad”.

JUAN ANTONIO LORENZO

El secretario general de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, ha felicitado a la candidata a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, por su “acierto y su capacidad” a la hora de consensuar una candidatura que ha sido aprobada por los órganos regionales y federales del PSOE, y que destaca por la “unidad y la representatividad que recoge del resultado de la asamblea local y por la renovación que se ha aportado al proyecto”.

“Estamos muy satisfechos de que los procesos internos de nuestro partido, donde ha imperado el diálogo y la reflexión, hayan culminado con una candidatura ganadora, que ha sido validada hoy mismo por la Comisión Federal de Listas y de la que estamos convencidos de que va a ser la que los ciudadanos apoyen mayoritariamente el próximo mes de mayo”, ha argumentado Juan Antonio Lorenzo, quien ha valorado, igualmente, “el esfuerzo que en este sentido ha realizado la Agrupación Local”.

El líder de los socialistas almerienses considera que tras el proceso interno al que se ha sometido la confección de la lista de la capital para las Elecciones Municipales de 28 de mayo, se ha conseguido “la máxima representatividad social de la capital” y que la candidatura que encabeza Adriana Valverde “sea de unidad y represente a la totalidad de la militancia” reforzando, ha insistido, la imagen de la candidata socialista con el objetivo de alcanzar el Gobierno Municipal.

“Los socialistas vamos a llevar a cabo un proyecto nuevo en Almería, una ciudad que necesita que alguien la quiera, porque el PP no la quiere, y es urgente proyectar una ciudad del siglo XXI”, ha defendido al entender que, debido a la gestión del PP, la capital “se está quedando atrás en comparación a otras capitales de provincia andaluzas”. “Necesitamos una ciudad que sepa lo que quiere ser de mayor y que se oriente estratégicamente a mejorar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas”, ha proclamado Lorenzo Cazorla.

CANDIDATURA

1. Adriana Valverde Tamayo

2. Raúl Enríquez Caba

3. Fátima Herrera Amate

4. José Fernández Mañas

5. Carmen María Aguilar

6. Antonio Jesús Ruano Tapia

7. Lidia Compadre Noé

8. Antonio García García

9. María del Rocío Fernández Zamora

10. Manuel Vallejo Romero

11. Amparo Ramírez Romera

12. Chaker Lidrissi Omar Nejjar

13. Azahara Martínez García

14. Álvaro Castro Montoya

15. María del Mar López Rosas

16. Francisco Garrido Mayoral

17. Isabel María Belmonte Martínez

18. Emilio Sánchez de Amo

19. Carina Tripiana García

20. Antonio Rodríguez Galdeano

21. María Socorro Ortuño Moreno

22. José Ángel Rodríguez Fenol

23. Ana Baeza Castro

24. Salvador Marcel Orozco

25. Mercedes Cazorla Puertas

26. María Socorro López Hernández

27. José Antonio Martínez Soler

Suplentes

Juan Reyes Hidalgo

Emilia Jiménez Muñoz