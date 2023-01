Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Adriana Valverde debía tomar nota

lunes 23 de enero de 2023 , 09:16h

Adriana Valverde debía tomar nota de qué ha ocurrido a lo largo de los últimos cuatro años a la hora de plantearse la campaña de las elecciones municipales de mayo próximo.

Valverde, antes de intentar ganar el favor de los almerienses en general para que con su voto la conviertan en alcaldesa, tendría que comenzar por analizar qué le ha hecho perder el favor de sus propios militantes, y da la impresión de que ni tan siquiera es consciente de ello.

Volvemos a recordar un dato muy significativo, y es que hace cuatro años, ella misma ganó las primarias con más de 530 votos, y en las pasadas volvió a ganar con 200 menos. Es decir, a Valverde, objetivamente, ahora la apoyan muchos menos militantes socialistas.

¿Pero eso ha cambiado en algo la estrategia de la candidata? Pues la respuesta es no.

Valverde mantiene una férrea defensa de la gestión de Pedro Sánchez, lo cual es compresible porque son del mismo partido y hasta de la misma “familia”, pero tendría que calibrar esos arrebatos sanchistas por cuanto el grueso de la ciudadanía –los no sanchistas- son críticos con cuestiones como su política respecto a la okupación, o la excarcelación de delincuentes sexuales, o la modificación de leyes en beneficio de los secesionistas catalanes… eso unido a la cuestión económica, sin duda, porque todo suma.

Y es que hay una distancia amplia entre renegar de algo, y ponerse en primera línea de defensa.

A eso hay sumarle su oposición de fotos, que está muy bien para las redes sociales, pero evidencia la falta de algo más profundo. Está bien la foto de un palomino en un mercado municipal, o de un rincón sucio… que son cosas que proliferan desgraciadamente, pero eso puede hacerlo cualquiera, por lo que se echa en falta algo más sustancioso como argumentario para ganar unas elecciones.

Desde luego, lo que no le va a hacer ganar ni un voto es la referencia a cómo gestionaba el PSOE el Ayuntamiento hace dos décadas. Si el PSOE perdió entonces, y si lleva 20 años en la oposición sin levantar cabeza, es porque la ciudadanía no está por aquello, así que bien haría en no reiterarse en aquello.

¿Cuántas entrevistas han leído o escuchado de Valverde, más allá de la que cada cierto tiempo le toca en Interalmeria TV? ¿Cuántas en cuatro años? Es sorprendente que resulte más accesible entrevistar a un alcalde o a una alcaldesa, o a un miembro del Gobierno andaluz, que a la portavoz de la oposición municipal.

Valverde debería analizar estas cuestiones porque el desastre de las próximas elecciones municipales puede ser de órdago, porque a todos estos errores estratégicos arrastrados durante cuatro largos años, se suma la situación crítica de Pedro Sánchez quien, desde luego, no sumará a sus candidatos, sino que supondrá una merma importante en votos, tal como pronostican las encuestas y son conscientes los barones territoriales socialistas, que lo quieren lejos, cuanto más mejor, para no contaminar el debate político local con asuntos de política estatal.