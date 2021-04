Capital Ampliar El PSOE de la capital pide primarias para elegir candidato a la Junta miércoles 21 de abril de 2021 , 20:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



La Agrupación Municipal Socialista de Almería, en reunión ordinaria de su comisión ejecutiva celebrada el miércoles 21 de abril de 2021, ha solicitado por unanimidad que haya primerias para elegir a quién encabezará la candidatura a presidir la Junta de Andalucía. Los socialistas de la capital están alineados con el sector del secretario general federal y presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que no desea que Susana Díaz vuelva a ser candidata, como así lo defiende el PSOE provincial que, sin haber realizado declaraciones al respecto, está en el entorno de la actual secretaria general andaluza. El PSOE de la capital está liderado por Fernando Martínez, que es secretario de Estado de Memoria Democrática, y afín por tanto a Sánchez.

Este es el acuerdo del PSOE de la capital:



Solicitar a la Comisión Ejecutiva Regional y a la Comisión Ejecutiva Federal la convocatoria de elecciones primarias para elegir candidato/a del PSOE de Andalucía a las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía, antes del verano del año 2021.



Razones que motivan esta decisión:



Para el PSOE-A de Andalucía es urgente la renovación de su proyecto político con el fin de ilusionar a las andaluzas y andaluces y alcanzar el máximo apoyo electoral que lo lleve a gobernar y le convierta de nuevo en la fuerza política de transformación y progreso para Andalucía. Algo que va a ser más necesario en la etapa posterior al fin de la epidemia de COVID-19.



La militancia debe de decidir. Hay que darle cuanto antes esa capacidad para que con su voto determine quién desea como candidato o candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Esto permitirá que el PSOE-A recupere la iniciativa política en Andalucía y sea la fuerza política de referencia de los andaluces y las andaluzas.



El candidato o candidata que resulte elegido por los militantes para la presidencia de la Junta de Andalucía necesitará tiempo para explicar a las andaluzas y andaluces el proyecto político que el PSOE-A va a desarrollar desde la presidencia de la Comunidad Autónoma, algo que es imposible realizar si las primarias son muy cercanas temporalmente a las elecciones andaluzas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

