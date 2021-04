El PSOE de Mojácar pide el adelanto de Primarias

viernes 30 de abril de 2021 , 10:26h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La Agrupación socialista mojaquera quiere que se abra lo antes posible un proceso de Primarias para que la militancia tenga tiempo para elegir a la persona idónea que represente al partido en las futuras elecciones andaluzas







En una reunión mantenida el 29 de abril, la Agrupación Municipal Socialista de Mojácar ha decidido por unanimidad solicitar a la Comisión Ejecutiva Regional y a la Comisión Ejecutiva Federal que se convoquen próximamente Elecciones Primarias mediante las cuales se elija un candidato o candidata de cara a las futuras elecciones de la Junta de Andalucía.



Para los miembros de la Ejecutiva mojaquera, es necesario que el proceso de Primarias se abra antes del verano, y que las personas que decidan presentarse tengan tiempo suficiente para explicar a la militancia sus proyectos, y más después de un año de pandemia con todo lo que ha significado de limitación de determinados aspectos de la vida política interna del partido.



“Un proceso que debe buscar la renovación de nuestro proyecto político, que ilusione a nuestros militantes y a nuestros votantes, y que nos convierta en la fuerza política de transformación y progreso que, hoy más que nunca, Andalucía necesita”, afirma el secretario general del PSOE de Mojácar, Manuel Zamora, quien no pierde de vista “la necesidad de que el Partido Socialista Obrero Español recupere la iniciativa política en la Región y la ilusión de sus electores”.

Participación directa de la militancia

“Hemos de recordar que, en procesos pasados, el PSOE de Mojácar exigió en Asamblea una participación directa de la militancia, para evitar episodios como el atropello que, en octubre de 2016, forzó la dimisión de nuestro líder”, señala Zamora en referencia al famoso Comité Federal que forzó la dimisión de Pedro Sánchez para propiciar que el PSOE se abstuviera en la investidura de Rajoy.



“A partir de ese hecho histórico que nos avergüenza, se produjo la mayor revolución democrática impulsada por la militancia socialista, que obliga en nuestros Estatutos a realizar procesos consultivos directos a todos los hombres y mujeres que formamos el partido, que nos refuerzan desde la base, y que no debemos rehuir”, insiste.



Zamora subraya que los procesos de participación directa movilizan y acercan al partido a las bases electorales, “lo que apuntala victorias en las urnas como sucedió a nivel federal con la reelección de Pedro Sánchez como secretario general directamente desde la militancia, algo que nos reforzó como partido en lugar de dividirnos, y a partir de ahí comenzamos a ganar elecciones de nuevo”.



“Con nuestro secretario general, Pedro Sánchez, hoy presidente del Gobierno de España, el PSOE está recorriendo un camino que nos enorgullece como socialistas. Y en ese camino, la celebración de Primarias no debe posponerse, porque es una de nuestras señas de identidad y además símbolo de normalidad democrática que deberíamos contemplar”, finaliza.