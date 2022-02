El PSOE de Rioja elige a Alejandro Fuentes González nuevo secretario general

martes 01 de febrero de 2022 , 15:18h

La Agrupación del PSOE de Rioja cuenta con una nueva Ejecutiva Local que encabeza Alejandro Fuentes González. El nuevo secretario general de los socialistas riojeños asegura sentirse orgulloso de su “gran Ejecutiva” y ha ensalzado la labor realizada por el equipo saliente que dirigía Juan Francisco Cazorla Martínez. “Quiero agradecerle su trabajo impecable, limpio y que nos ha dado excelentes resultados”, ha dicho Fuentes González quien ha mostrado su disposición a “trabajar duro” por los vecinos y vecinas de Rioja para que “nuestros militantes y simpatizantes se sientan orgullosos de nosotros”.

Alejandro Fuentes González es el líder más joven de una Agrupación del PSOE de Almería y ha querido agradecer a sus compañeros y compañeras “la confianza” que han depositado en él durante todos estos años. “Gracias a la Agrupación Socialista de Rioja por apostar una vez más por mí, pero me gustaría reseñar, que mi andadura dentro de la política es gracias a todos y todas por ayudarme cada vez que lo he necesitado, por cogerme el teléfono, por estar siempre que lo he necesitado y por brindarme vuestra ayuda en los momentos más difíciles; sois todos y todas un ejemplo a seguir” ha trasladado.