Capital El PSOE denuncia la degradación del Cerrillo del Hambre y el Camino Viejo de Pescadería domingo 10 de julio de 2022 , 17:00h La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha exigido al alcalde que realice una intervención integral en las zonas de Chanca-Pescadería conocidas como Cerrillo del Hambre y Camino Viejo ante el estado de degradación que presentan, a la vez que ha asegurado que el equipo de Gobierno tiene conocimiento de que, en el caso de Camino Viejo, peligra incluso la seguridad de las viviendas por el hundimiento del camino. Carmen Aguilar ha dado a conocer que el Área de

