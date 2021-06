Capital Ampliar El PSOE denuncia que el PP restringe la participación del Consejo Local de la Mujer miércoles 09 de junio de 2021 , 16:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Amparo Ramírez exige que este órgano sea convocado para establecer un debate, en lugar de pedir propuestas individuales no consensuadas El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería denuncia que el equipo de Gobierno del PP pretende restringir el derecho de participación del Consejo Local de la Mujer de cara a la elaboración de propuestas y a la organización del 25N, el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Así, según ha explicado la concejala socialista, Amparo Ramírez, desde la Concejalía de Igualdad, Familia y Participación, se ha requerido a cada miembro de dicho consejo que traslade sus ideas a título individual al área descartando, como sería preceptivo, convocar este organismo creado, precisamente, “para afrontar este tipo de debates”, tal y como figura entre sus funciones y competencias según el artículo 3 del Reglamento de Régimen Interno de este órgano de participación. En su opinión, el equipo de Gobierno del PP “no cree en la participación ni en la igualdad y, prueba de ello, es que va a mantener cerrado los centros de la mujer un año”, ha puesto como ejemplo y ha trasladado que, debido a la “errática” actitud de la Concejalía de Igualdad, varios miembros del Consejo Local de la Mujer han solicitado una convocatoria extraordinaria “y aún estamos esperando una respuesta por parte de la concejala”. El Consejo Local de la Mujer “es un instrumento de participación y debate sobre las políticas feministas de este ayuntamiento, por lo que las propuestas individuales, desconocidas para el resto de miembros y no consensuadas, no pueden entenderse realizadas desde el Consejo Local de la Mujer, que es realmente el órgano donde se ha de plantear, debatir y proponer de forma conjunta cuantas medidas se estimen convenientes para conmemorar el Día Internacional contra la violencia de género”, ha defendido Amparo Ramírez. Por estos motivos, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha trasladado por escrito a la Concejalía de Igualdad su intención de no colaborar en lo que consideran una “restricción” del derecho de participación real del Consejo Local de la Mujer al entender que “no es la vía individual” la adecuada para hacerlo insistiendo en que se debe “facilitar y propiciar el debate en el seno del órgano real de participación”, que es el Consejo Local de la Mujer. Además, los socialistas recuerdan que el equipo de Gobierno del PP contrató a una empresa para realizar el ‘servicio de apoyo técnico de igualdad’ y que, entre sus asignaciones, figura la de “elaborar y desarrollar proyectos y actividades en materia de igualdad”. En este sentido, el PSOE de la capital se pregunta por el trabajo que, se supone, ha debido realizar y por lo que el ayuntamiento realiza un desembolso mensual de 4.536 euros. “La violencia contra las mujeres ha de apoyarse cada día del año y el equipo de Gobierno de este ayuntamiento demuestra su falta de preocupación por las mujeres víctimas de esta lacra machista”, a juicio de Amparo Ramírez, quien insiste en que desde octubre el pasado año ninguna mujer puede acudir a los centros de la mujer a pedir cualquier tipo de ayuda o asesoramiento, una situación que el consistorio que dirige el PP mantendrá, como mínimo, hasta septiembre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

