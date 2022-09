Capital El Psoe dice no a pedir al Gobierno mayor protección contra la ‘okupación’ lunes 05 de septiembre de 2022 , 18:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la sesión plenaria ordinaria celebrada esta mañana se han incluido también para su debate diferentes mociones relativas a las bonificaciones en el transporte público y transformación energética Como parte del Orden del Día de la sesión plenaria se han debatido diferentes mociones presentadas por los grupos que conforman la Corporación, entre ellas una presentada por el Grupo Municipal Popular abogando por endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, recuperando el delito de usurpación de bienes inmuebles, con penas de entre tres y cinco años. Una de las medidas que los populares proponen para “luchar contra la ocupación ilegal, mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas”, ha defendido el portavoz adjunto del Equipo de Gobierno, Carlos Sánchez. La moción ha salido adelante, a pesar de los votos en contra del grupo socialista y de la concejala no adscrita, Carmen Mateos. En este sentido, Sánchez ha censurado a los socialistas por “no sumar su voto a una cuestión que defiende garantizar la seguridad de los propietarios ante una ocupación. Curioso que en algunas cuestiones, como ha ocurrido en la moción de Paraje Guillén o Paraje Córdoba, sí interese la seguridad y en esta cuestión no, a la vista de lo que han votado”. En la moción aprobada hoy se insta además al Gobierno a incluir nuevas medidas procesales para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, "siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento". Además de identificar claramente un delito “flagrante”, los populares exponen en esta moción la necesidad de deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación ilegal a que esta iniciativa responde. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos”, concluye esta moción. Desconocimiento Desde el Equipo de Gobierno se ha defendido también las medidas impulsadas a nivel local para rebajar y bonificar el uso del transporte público y se ha criticado a los socialistas por el “desconocimiento” que no solo tienen del funcionamiento de este servicio sino por el resultado de las bonificaciones y descuentos que se ofrecen a diferentes colectivos. “A día de hoy me sorprende que el Partido socialista no sepa las tarifas que tenemos en el servicio público de transporte urbano colectivo”, ha subrayado la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca. En respuesta a la moción presentada por el Psoe, y que ha sido rechazada por mayoría, para que el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía complementen la reducción de los abonos de transporte público acordada por el Gobierno de España, a la que el Consistorio se ha acogido y se encuentra vigente desde el pasado día 1, García Lorca ha explicado que “se nos está pidiendo estudios y suplementar con fondos propios la reducción de tarifas en el servicio municipal de transporte cuando aún no se conoce, por parte del Gobierno, de qué forma se nos va a pagar ese suplemento que se aplica ni cuántos usuarios van a utilizar ese servicio. Hemos empezado a aplicar esa reducción sin un euro de la aportación anunciada por el Gobierno, un treinta por ciento sobre los precios establecidos que no sabemos si tendremos que costear con fondos propios y cuando”. En su exposición García Lorca ha recordado que el transporte público en la capital está bonificado en un cien por cien para los mayores de 65 años y en un 65% a las personas con algún tipo de discapacidad, porcentajes que se reducen también respecto al precio del billete ordinario en los bonobús de diez viajes (50,48%), Universidad (62,85%), la tarjeta mensual Estudiante 10 (87,61%) o la tarjeta mensual de libre uso, para toda la ciudadanía (63,81%). En este sentido ha animado a los concejales socialistas “a utilizar más el transporte público y conocer de cerca la calidad del servicio que presta”. Pacto ahorro energético También se ha rechazado la moción promovida por Vox relativa a la creación de una línea de ayudas a la transformación energética de comercios y demás empresas. En este sentido, la responsable de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha criticado esta iniciativa impulsada desde quien “no cree que el cambio climático sea una realidad”, invitando al concejal de esta formación “ a que se una a nuestro Consejo Municipal de Sostenibilidad, y en particular al consejo del clima, desde donde poder abordar una visión general de los problemas que hoy la sociedad enfrenta respecto al uso de las energías y en un escenario de crisis energética como el que hoy se vive. En este sentido, ha afeado también al Psoe que “no se sumara a las medidas impulsadas hace meses desde el plenario para una rebaja de los precios de la luz, una petición que votaron en contra”, ha recordado, reclamando a su vez al Gobierno de España “una verdadera política energética que afronte los problemas reales que existen en este ámbito. Si las ayudas no van acompañadas de una fuerte apuesta por parte del gobierno no conseguiremos que verdaderamente nuestras empresas no se vean asfixiadas ante esta política errónea y sin sentido que viene desarrollando el gobierno de nuestro país, desde antes de la guerra de Ucrania”, ha explicado. En este punto, ha recodado como el Ayuntamiento hace esfuerzos -desde 2018 promoviendo el ahorro energético con la bonificación del IBI, IAE e impuesto de vehículos a aquellos domicilios y empresas que incorporasen energía solar térmica o fotovoltaica- así como la Junta de Andalucía. “¿Y qué hace el gobierno que es quien realmente tiene en su mano la factura de nuestro gas y nuestra electricidad?”, se ha preguntado la edil popular, encontrando respuesta “en las propuestas que hace el PP y su presidente, Núñez Feijoo, a quien critican primero, desde el Psoe, y copian después, como han hecho con la bajada del IVA y ahora respecto del impuesto del gas”. La edil popular espera que el Psoe siga esa senda y mañana, en el Senado, “se apoye un pacto de ahorro energético que propondrá nuestro presidente. Esperamos que esta vez diga sí desde el principio porque nuestro tejido productivo no puede esperar más, y los ayuntamientos no tenemos la capacidad económica para poder salvar a las empresas. No puede volcarse todo el esfuerzo económico en los ayuntamientos”, concluía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

