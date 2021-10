Capital El PSOE duda que el antiguo edificio de Correos tenga la aluminosis detectada en 2009 miércoles 20 de octubre de 2021 , 13:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El PSOE denuncia que es una irresponsabilidad derribar el edificio de Correos sin que existan informes que lo avalen El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Eusebio Villanueva, ha denunciado que “es una irresponsabilidad que sin más discusión, sin más análisis y sin más información, el equipo de Gobierno haya decidido tirar el edificio de Correos sin informes que avalen un estado ruinoso o una situación fuera de ordenación u otra circunstancia que lo justifique”. Así, ha aseverado que “es simplemente un capricho que nos va a costar más de un millón de euros con toda seguridad”. Villanueva ha desvelado que “no existe ningún informe técnico que avale la necesidad de su derribo y tampoco sobre la aluminosis que supuestamente presenta y su alcance”. Ha añadido que “tampoco hay ningún plan de lo que se quiere hacer posteriormente”, por lo que ha propuesto “hacer un análisis de la situación del edificio, ver estructuralmente cómo está y si se puede rehabilitar antes de realizar una inversión en su demolición”. En este sentido, ha criticado que “por unos 2,5 millones de euros –lo que ha costado la adquisición más lo que presumiblemente costará la demolición-- lo que vamos a tener es un magnífico solar en el centro de Almería, cantidad a la que habría que añadir los costes medioambientales por el incremento de CO2 del derribo y la nueva construcción”. Villanueva ha ironizado con que “ya hemos tenido ejemplos de esto en la ciudad, como el solar del Toblerone en el que después han aparecido unas magníficas torres que adornan la bahía con su majestuosa altura”. Así, ha reiterado que “sería mucho más interesante hacer un análisis de la situación del edificio, ver si esos problemas de aluminosis de los que tanto se habla tienen solución, y tendríamos 3.700 metros construidos en el centro de la ciudad sin más sobrecostes”. Por otro lado, el concejal del Grupo Socialista ha expresado su sorpresa por “la rapidez con que se ha publicado la licitación de la redacción del proyecto de demolición, que no se ha informado ni al Colegio de Arquitectos”, y ha lamentado “el abuso que se hace de la demolición, sin tener en cuenta que edificios como el de Correos forman parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad, nos gusten más o menos, siendo un digno representante de una arquitectura usual en los años finales del siglo pasado, con el uso del hormigón visto como elemento estético”. Más de una década después Correos comenzó a sacar con urgencia su personal del emblemático edificio próximo al Paseo de Almería, o junto a la Plaza del Educador hace más de una década, y el motivo alegado era que, como pasaba en otros inmubles de su titularidad y de las mismas fechas de construcción -caso de Málaga, por ejemplo- padecía de aluminosis. El riesgo de caida en estos casos es difícil de precisar, porque lo que se produce es una descomposición del cemento, y al final la estructura se viene abajo, pero eso depende de las condiciones generales del inmueble, del uso que tenga, su volumen. Lo cierto es que el PSOE, al menos en este mandato, viene oponiéndose al derribo de un inmueble pero hasta ahora no había negado que hubiese aluminosis en el mismo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

